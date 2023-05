Curiosidades sobre los sueños que no conocías y te dejarán de piedra

A no ser que pertenezcas a una desafortunada minoría, lo más probable es que tengas sueños todas las noches, aunque luego no los recuerdes al despertar. Es posible, incluso, que algunos de los sueños que has tenido te hayan sorprendido especialmente, ya sea por su realismo, su espectacularidad o su carácter premonitorio. Los sueños son un fenómeno tan intrigante y difícil de investigar, que el ser humano se ha dedicado a desgranados durante siglos, sin demasiado éxito. Pero la ciencia sí que ha conseguido desvelar algunos secretos realmente interesante sobre los sueños, y esta tuitera se ha encargado de recopilar algunos de ellos.

Cuando dormimos varias horas, pasamos por distintas fases, pero no en todas ellas estamos soñando. Nuestro cerebro solo genera sueños durante una cuarta parte del tiempo que pasamos dormidos, y si nuestras condiciones físicas se ven alteradas es posible que ese tiempo se reduzca mucho. Por ejemplo, estar enfermo o tener algún tipo de estímulo externo puede hacer que nuestra mente se quede en otras fases del sueño diferentes durante más tiempo.

Es probable que hayas escuchado que todas las personas que vemos en nuestros sueños son rostros que hemos visto en la realidad, aunque no los reconozcamos, y así es. A veces, pueden llegar incluso a mezclarse los rasgos de personas diferentes, pero siempre están basados en la realidad. Si no lo puedes imaginar, no lo puedes soñar.

Soñar con sexo es muy habitual, y está comprobado que las sensaciones que se generan en sueños pueden ser tan estimulantes como las que se viven en la realidad, o incluso más. Por desgracia, es mucho más habitual que soñemos con situaciones relacionadas con momentos estresantes o de supervivencia, ya que es parte de su función evolutiva. Los sueños nos exponen a situaciones peligrosas para que reflexionemos sobre cómo reaccionaríamos a ellas.

Los que parecen más difíciles de explicar son los sueños premonitorios. Muchas personas afirman haber soñado cosas que luego han acabado ocurriendo con gran exactitud. Es probable que estos tengan una gran relación con la intuición, uno de los instintos más básicos del ser humano. ¡Aunque hay quienes prefieren confiar en que también tenemos un poco de magia en nosotros!