Estas son las cuentas con más seguidores en X en 2024

En el vasto universo de X, anteriormente conocido como Twitter, donde millones de usuarios interactúan diariamente, ciertos perfiles destacan por su inmensa comunidad de seguidores. La pregunta "¿Quién tiene más seguidores en X?" se responde fácilmente al observar la cuenta del multimillonario empresario e inversor Elon Musk. Propietario de X Corp, Musk ha experimentado un rápido crecimiento en seguidores desde que adquirió la plataforma, convirtiéndose en la persona más seguida con una velocidad sorprendente.

Elon Musk, conocido por sus polémicas publicaciones y acciones, ha capturado la atención de los usuarios habituales e influyentes de X. Su actividad constante, incluyendo actualizaciones sobre la plataforma, comentarios sobre criptomonedas y memes, y noticias sobre sus innovaciones en coches eléctricos y cohetes, hacen de su cuenta un imán para los seguidores. Además, su estatus como la segunda persona más rica del mundo según la Lista de Multimillonarios 2024 de Forbes, refuerza su posición como líder indiscutible en la red social.

No muy lejos de Musk, se encuentra el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Con más de 131 millones de seguidores, Obama es la segunda persona más seguida en X. Sus publicaciones suelen centrarse en sus actividades diarias y en su organización benéfica, "The Obama Foundation". La relevancia de Obama en la política y su legado como el primer presidente afroamericano le otorgan un seguimiento masivo.

En tercer lugar, figura el famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con más de 111 millones de seguidores. Capitán de la selección portuguesa y del club Al Nassr de la Liga Profesional Saudí, Ronaldo es ampliamente considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Inmediatamente después del astro portugués llega el cantante canadiense Justin Bieber, quien con más de 110 millones de seguidores, sigue siendo uno de los favoritos del público desde su debut en 2009.

Rihanna, la cantante y empresaria de Barbados, es la mujer más seguida en X, con 107 millones de seguidores. Su carrera musical y su marca de moda, Fenty, la han convertido en una de las figuras más influyentes de la plataforma. Katy Perry, otra estrella del pop mundialmente famosa, ocupa el sexto lugar con 106 millones de seguidores.

En resumen, la lista de las personas con más seguidores en X en 2024 refleja no solo la popularidad de estas figuras públicas, sino también la importancia de la plataforma como un espacio vital para la comunicación y la influencia en la era digital. La habilidad para captar y mantener la atención de millones se ha convertido en una nueva forma de poder en el mundo contemporáneo.