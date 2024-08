Estas son las cuentas con más seguidores en Instagram en 2024

En Instagram, donde más de 1.300 millones de usuarios activos mensuales interactúan a través de historias, reels y publicaciones, ciertas figuras destacan por su inmensa comunidad de seguidores. Instagram, cuarta red social más utilizada a nivel mundial, ha capturado la atención de un público predominantemente joven, menor de 35 años. Sin embargo, su alcance se ha extendido a prácticamente todos los segmentos de edad, consolidándose como una plataforma mediática dominante.

A la cabeza de esta red social se encuentra el astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo. Con una impresionante cifra de más de 624 millones de seguidores en 2024, Ronaldo no solo es conocido por su destreza en el campo, sino también por su capacidad para influir en las redes sociales. Su popularidad en Instagram subraya cómo los íconos deportivos pueden trascender su disciplina y convertirse en auténticas fuerzas mediáticas.

Le sigue en popularidad Lionel Messi, otra leyenda del fútbol, con 501 millones de seguidores. Este hecho resalta el poder de convocatoria de los deportistas en la plataforma, demostrando que el fútbol no solo se juega en los estadios, sino también en el ámbito digital. Sin embargo, no son solo los atletas quienes dominan Instagram. Figuras del entretenimiento como Selena Gomez y miembros de la familia Kardashian-Jenner también atraen a millones de seguidores. Selena Gomez, por ejemplo, cuenta con 430 millones de seguidores, mientras que Kylie Jenner lidera entre su familia con 400 millones. Instagram no es solo un terreno fértil para las personalidades públicas, sino también para las marcas. La cuenta oficial de la plataforma ostenta más de 670 millones de seguidores, superando incluso a las celebridades más influyentes.

En conclusión, la lista de las personas con más seguidores en Instagram en 2024 refleja no solo la popularidad de ciertas figuras públicas, sino también la importancia de Instagram como una plataforma mediática esencial en la era digital. La habilidad de captar y mantener la atención de millones se ha convertido en una nueva forma de moneda social, redefiniendo el poder y la influencia en el mundo contemporáneo.