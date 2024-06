Así es el hilo viral de Twitter/X con los mejores consejos para sobrevivir en el mundo laboral

Un hilo de Twitter/X se ha vuelto viral en las últimas horas por ofrecer consejos directos y sin filtros para quienes se adentran en el mundo laboral. Los tuits, llenos de pragmatismo, son pequeñas perlas de sabiduría que, sin lugar a dudas, pueden resultar muy útiles a más de uno, por lo que recomendamos apuntar algunos de ellos porque, en algún momento, cuando menos lo esperemos, nos pueden ser necesarios.

Entre los consejos destacados, se encuentra el de hablar abiertamente sobre el salario con los compañeros. Este consejo desafía una norma tácita en muchas empresas, promoviendo la transparencia salarial como una herramienta para la equidad. "Habla de tu salario abiertamente con tus compañerxs", sugiere el hilo, subrayando la importancia de la comunicación para evitar desigualdades.

Otro punto crucial es la distinción entre vida personal y profesional. "No tienes por qué tener amigxs en el trabajo" y "No agregues a nadie de tu trabajo a tus redes sociales personales, salvo en el caso de que sea una persona amiga de confianza" son recomendaciones que recalcan la importancia de mantener una clara separación para proteger la privacidad y la salud mental.

La cultura de no hacer horas extra y cumplir únicamente con las funciones propias también aparece en el hilo: "No hagas horas extra" y "Haz solamente tus funciones". Este consejo pretende contrarrestar la cultura del exceso de trabajo que prevalece en muchas organizaciones, promoviendo un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

En cuanto a la documentación y comunicación, el hilo enfatiza: "Todo por escrito" y "Si estás hablando con alguien y te suelta comentarios discriminatorios […] escríbele luego un mail o mensaje en la plataforma de comunicación que uséis del palo: 'Hola! Me podrías explicar qué querías decir antes cuando estábamos hablando cuando dijiste X, Y, Z? :)' Guarda toda esta interacción". Este enfoque proactivo busca crear un ambiente laboral respetuoso y transparente, ofreciendo mecanismos para enfrentar y registrar comportamientos inapropiados.

El hilo también aborda la importancia de la desconexión digital: "La desconexión digital es SAGRADA", un recordatorio vital en una era donde el trabajo puede invadir fácilmente la vida personal a través de dispositivos móviles y correos electrónicos constantes. Otros consejos incluyen no confiar en empresas sin un departamento de RRHH adecuado, sindicalizarse, tomar todas las vacaciones y días de asuntos propios disponibles, y no comentar intenciones de huelga. Por último, un consejo para mujeres o para quienes pertenezcan a un colectivo discriminado: "Carry yourself with the confidence of a mediocre white man. A la hora de poner en valor tu trabajo actúa 1) como lo haría un hombre y 2) como lo haría un hombre nepobaby".