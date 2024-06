Los memes más famosos cobran vida gracias a una nueva Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial sigue revolucionando las redes sociales de maneras sorprendentes. Desde la generación de arte hasta la creación de textos, la IA está transformando la forma de interactuar con el contenido digital.

La última herramienta que ha llamado la atención de millones de personas es la capacidad de animar los memes que todos en algún momento hemos utilizado. Dream Machine ha sido la culpable de este revuelo, una aplicación desarrollada por Luma AI, que puede convertir fotos y textos en vídeos realistas y de alta calidad.

El creador de contenido Javier Oliveira compartió en Twitter/X un hilo con algunos ejemplos de cómo Dream Machine ha dado vida a estos memes históricos.

Entre los vídeos más destacados se encuentran el novio distraído, la niña desastre que sonríe malévolamente frente a una casa en llamas; y el inolvidable Doge, la perra Shiba Inu que se convirtió en el rostro de la criptomoneda Dogecoin.

La acogida de estos vídeos ha sido masiva alcanzando cuatro millones de visualizaciones y las opiniones son variadas. Los más críticos han mostrado su miedo ante el imparable avance de la IA, "necesito reemplazar el botón de 'me gusta' por 'me asusta", sin embargo, a otros no les parece para tanto: "algunos son malísimos porque ya eran vídeos de por sí".

La capacidad de Dream Machine para dar vida a las imágenes plantea interesantes preguntas sobre el futuro del contenido digital. Por ahora, está claro que Luma AI ha abierto una nueva puerta a la creatividad y la nostalgia, permitiendo a los usuarios revivir de una manera distintas sus momentos favoritos de la cultura de internet.