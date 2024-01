¿La Generación Z no se sacrifica en su puesto de trabajo? Un debate intergeneracional

La filosofía del trabajo es muy personal, pero no cabe duda de que cada generación tiene ciertas tendencias de pensamiento al respecto de lo que considera un comportamiento adecuado en su ambiente laboral. Hay generaciones que se esforzaron mucho por unir fuerzas y conquistar ciertos derechos laborales, y hay otras que crecieron en épocas de mucha bonanza y competitividad profesional. En el caso de la Generación Z, se puede apreciar que sus miembros cuentan con una gran seguridad en sí mismos y, por efecto de las redes sociales, no dudan en expresar sus opiniones cuando no están de acuerdo con lo que están observando. En lo que al trabajo se refiere, eso se ha traducido, por lo general, en un notable rechazo al sacrificio de los propios intereses por el bien de la empresa, algo con lo que otras generaciones anteriores no coinciden.

Cabe destacar que cualquier actitud o forma de pensar tiene sus aspectos positivos y negativos, y que ninguna es mejor que la otra. Este vídeo muestra a un miembro de la Generación Z explicando cómo pone por delante su bienestar a las necesidades urgentes que surgen en su empresa. En un primer momento podría pensarse que es una persona egoísta que no ayuda a sus compañeros cuando necesitan que haga un esfuerzo extra, pero también es una buena forma de evitar caer en la explotación, ya que esas "urgencias puntuales" son más bien una rutina en muchos entornos profesionales. Es tan negativo ceder con demasiada facilidad como no estar dispuesto a ceder jamás.

Este tipo de debates que se forman en redes suelen tomar como ejemplo situaciones muy extremas y con poco contexto. Por suerte, la mayoría de las personas adquiere, con el tiempo y la madurez, la capacidad de distinguir entre un sacrificio puntual y una situación de explotación. ¡Y eso es algo que se acaba aprendiendo sin importar la generación a la que se pertenezca!