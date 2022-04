Los mejores trucos cazagangas para el Black Friday

El 29 de noviembre se celebra el Black Friday, uno de esos días que no puedes dejar pasar: ofertones, descuentos y productos sin IVA que realmente merecen la pena. Pero, ¿cómo saber que no te están tomando el pelo? ¿Existen trucos para pillar verdaderas ofertas y no lo que te quieran vender las tiendas? ¡Los hay! Y nosotros te los contamos a continuación.

- Echa un vistazo desde ya. Cazar una ganga significa que compres a un buen precio sin que te la metan doblada y esto último, a veces, es complicado. ¡Y más tratándose de un Black Friday! La estrategia de algunas tiendas para "apuntarse" a este día sin hacer realmente lo que prometen (bajar los precios) es inflarlos unos días antes para que, llegado el momento, parezcan rebajados. Así que desde ya empieza a mirar precios y créate alertas. Así sabrás si de verdad merece la pena comprarlo este viernes o te la están colando.

- Compra por internet. A no ser que te guste especialmente pegarte con la gente es algo que deberías tener asumido: compra por Internet. De ehcho, muchas tiendas ponen mejores precios para ahorrarse los bullicios y podrás repartir tus compras desde las 0.00 de la noche hasta el final del día siguiente. ¡Todo ventajas!

El Black Friday es uno de los mayores momentos comerciales de todo el año | Pixabay

- Hazte fan de las páginas buscachollos. Estas páginas trabajan directamente con muchas marcas y páginas llenas de productos. Manejan códigos de descuento casi exclusivos y ellos mismos comparan los precios en busca de la mejor oferta. Así que, en parte, te harán el trabajo. Eso sí, busca páginas que tengan cierto prestigio y confianza.

- Apúntate a la newsletter. Si quieres ser un crack en esto de cazar chollos, muchas tiendas ofrecen desde ya newsletter para enterarte el primero de qué descuentos tendrán en el Black Friday. No esperes a que estén oficialmente publicados en su página y entérate suscribiéndote a esta. Otras muchas tiendas usan canales de Telegram. ¡No te pierdas ni uno!

Asegúrate de que las ofertas son reales | Pixabay

- Compara el precio final de diferentes sitios. Cuando creas que has encontrado una buena ganga, dedícale un momento a comparar el precio final (gastos de envío incluidos) con el precio final de otras tiendas online. A veces te vas a sorprender.

- ¿Cómo ha sido la evolución del precio del producto? Si lo de tener fichados el precio de tus productos desde ya no va contigo, tenemos otro truco en la manga. Existen herramientas y apps que nos facilitan saber cómo ha ido evolucionando el precio del producto en los últimos meses: si ha subido, ha bajado… Muchas veces es simplemente una extensión que debemos instalar en el navegador como, por ejemplo, el caso de Keepa para Amazon.