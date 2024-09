Por qué el contacto cero ayuda a superar a tu ex: la explicación científica

Si estás leyendo esto es, probablemente, porque hay en tu vida una expareja a la que no consigues superar. Son muchas las personas que tardan meses o incluso años en olvidar a las personas con las que mantuvieron una relación, y la mayoría no saben qué pueden hacer para dejar esos amores pasados atrás. Por suerte, el psicólogo Luis Miguel Real ha acudido a su rescate: acaba de hacerse viral por compartir varios consejos sobre cómo aplicar el contacto cero y superar a tu ex cuanto antes.

Uno de los grandes errores que cometen las personas que están intentando superar a su ex es mantener el contacto con esa persona, aunque sea de forma puntual. La presión por "acabar la relación en buenos términos" lleva a muchas personas a seguir charlando de vez en cuando con sus ex para saber cómo están, sin darse cuenta de que eso prolonga, en muchas ocasiones, el sufrimiento de las parejas a las que dejaron atrás, y también el suyo propio.

Es habitual que una pareja desarrolle cierto enganche emocional, ya que los momentos que se pasan juntos son fuentes de serotonina y bienestar. Abandonar de repente ese estímulo positivo es, por lo general, un proceso difícil, y las conversaciones post-ruptura son como pequeñas dosis de esa serotonina que se solía tener en la relación. La mejor manera de evitar este reenganche es no tener contacto con esa persona y sustituir el placer que provocaba esa relación por otras experiencias agradables; por ejemplo, quedar con amigos, hacer un viaje, practicar un hobby o, incluso, conocer a personas nuevas (sin necesidad de que sea con intenciones románticas).

Con el tiempo, el cerebro acabará olvidando el placer que sentía junto a aquella persona, como quien consigue dejar de fumar. ¡Puede que parezca una simplificación de una situación muy compleja, pero nunca está de más ponerlo en práctica, por si funciona en tu caso en concreto!