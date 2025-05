Por qué no deberías usar cualquier candado con combinaciones: este vídeo viral demuestra que son menos seguros de lo que crees

Mike Shake es un youtuber que había perdido la fe en los candados con llave. Hace unos meses se dio cuenta de que era muy fácil abrirlos usando un par de clips, lo que le llevó a preferir los candados con combinaciones, que parecían más seguros. Sin embargo, se cruzó con un vídeo que le hizo darse cuenta de que quizá la cosa no era tan sencilla. ¿La única manera de descubrirlo? Poner a prueba esos métodos para abrir candados con combinaciones numéricas y ver si funcionaban. Era la forma de saber cómo de seguras estaban sus cosas.

La clave está en el grillete, que es lo que se engancha en los respectivos huecos para mantener cerrado el candado cuando la combinación no es correcta. Cada dial tiene un hueco que es el "correcto", mientras que en el resto de la pieza no se engancha y, por tanto, no se abre. ¿Cuál es el método para abrirlos sin saber la combinación? Tira del grillete y aplica fuerza sobre el cuerpo del candado. Después, encuentra el dial más duro y empieza a girarlo hasta oír un click. Hazlo con todos los diales y, listo, has abierto un candado sin saber la combinación.

No parece muy seguro aunque, en honor a la verdad, eso también depende de lo bueno que sea el candado en cuestión. Si pillas uno barato, puedes pagarlo caro. Pero, ¿y si te gastas más dinero? El método es más o menos similar pero, en vez de ir buscando directamente el dial más duro, debes ir en orden. Coloca el primer dial en una posición en la que el segundo dial sea más duro de mover, y así con todos. Acabarás llegando al mismo resultado: se abre el candado. Con algunos será un poco más difícil porque tienen huecos falsos para evitar estos métodos, pero al final solo requieren más paciencia.

Nuestra recomendación final es invertir un poco más de dinero y hacerse con candados de este último tipo. Será rara la situación en la que intenten abrir tu candado, pero su mayor seguridad hará que requieran más tiempo sí o sí. Para tu día a día habitual, será más que suficiente para proteger tus pertenencias.