¿Qué hacer si sientes que las personas no te valoran lo suficiente?

Poco importa cuál sea tu personalidad o tu carácter: lo más probable es que en algún momento de tu vida (o en muchos) hayas sentido que las personas que estaban a tu alrededor no te valoraban lo suficiente. En un pensamiento muy común que, en muchas ocasiones, puede acabar jugándonos malas pasadas, pero al que rara vez le falta razón. Cuando una persona siente que los demás no aprecian los esfuerzos que hace por ellos, estamos ante una señal de insatisfacción con la relación o las relaciones que esté manteniendo en ese momento, ya sean románticas o de simple amistad. Twitter ha debatido sobre este tema, y ha obtenido algunas conclusiones bastante interesantes que podrían resultar de ayuda a muchos.

Por desgracia, hay muchas personas que tienen tendencia a dar por hechas las cosas que siempre han tenido: un buen estado de salud, una familia que las apoye… y también a los amigos o las parejas que tengan a su lado. Hasta que no existe un riesgo de perder aquello que siempre se ha tenido, la mayoría no lo ponen en valor lo suficiente. Así, hay quienes abogan por alejarse de las personas que no aprecian sus esfuerzos, para "poner a prueba" su relación y que demuestren si realmente existe un interés en que permanezcan a su lado.

Aunque esto suena bien por escrito, lo cierto es que es mucho más difícil de aplicar de lo que parece. Cuando una persona se esfuerza mucho en apoyar a otra, lo hace porque es alguien importante; poner en riesgo esa relación y alejarse de ella puede, por tanto, desequilibrar a la persona que se aleja. Es por eso que, muchas veces, es más efectivo comunicar de forma asertiva lo que se está sintiendo, en vez de alejarse de esa persona sin hablar de los problemas que existen en la relación. Tampoco es una tarea fácil, pero al menos es una forma más clara de resolver la situación, sin espacio para las indirectas o las malas interpretaciones.