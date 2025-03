Qué es el toliamor y en qué se diferencia de los cuernos de toda la vida

Las relaciones de pareja han cambiado mucho en los últimos años, y cada vez son más las personas que optan por un modelo de relación que choca con lo tradicional. El poliamor es, probablemente, el tipo de relación alternativa que más se ha popularizado, aunque la mayoría de los que han oído hablar de ella no acaben de entender en qué consiste. Ahora, para hacer las cosas incluso más confusas, ha surgido un término muy similar que está generando revuelo: el toliamor.

El término proviene de las palabras "tolerar" y "amor", y se refiere a aquellas parejas que aceptan el sexo con otras personas como parte de su relación, pero que no quieren discutir sobre el tema. Mientras que en el poliamor existen unas normas y un conocimiento al respecto de lo que hace la otra persona, el toliamor es un acuerdo a través del cual se da permiso a la pareja para estar con quien quiera, sin que se mencione nunca cuándo ni con quién. Es una alternativa al poliamor por los celos y discusiones que surgen a veces cuando uno de los dos miembros de la pareja tiene sexo con alguien que resulta conflictivo a la otra persona. Para aquellos que quieran los beneficios del poliamor, pero prefieran no tener ningún conocimiento al respecto de lo que hace su pareja, existen este tipo de acuerdos. "Ojos que no ven, corazón que no siente", como se suele decir.

Hay quienes califican este tipo de relaciones como "infidelidades consentidas", pero esa expresión se contradice a sí misma: si hay consentimiento, no hay infidelidad. Este tipo de relaciones entrañan, por supuesto, un riesgo muy grande para la salud de las personas implicadas: si una pareja se decanta por este tipo de relación, deberá practicar el sexo siempre con protección a través de métodos de barrera; también cuando sea entre la propia pareja, y para todos los tipos de sexo. Las probabilidades de contagiarse de una ETS son muy altas cuando dos personas practican sexo a menudo con diferentes personas, y ese es un asunto que no se debe tomar a la ligera.