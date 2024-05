Traumas que toda la Generación Z tiene guardados desde su infancia

Separación de One Direction

Nunca le preguntes a una fan de One Direction qué pasó el 25 de marzo. Hace casi diez años que esta conocida banda dejó sus actividades grupales, pero el trauma de aquella separación todavía duele a gran parte de los que vivieron el fanatismo al máximo.

Un Puente Hacia Terabithia

Si no la has visto, eres uno de los pocos afortunados de la Generación Z que no tiene flashbacks de Vietnam del día en el que vio esta película. No vamos a hacer spoilers porque no es necesario: ningún niño racional olvidaría el impacto que el cierre de esta película tiene en una mente inocente y pura.

Muerte de Tamagotchi

Uno de los primeros contactos de cualquier niño de la Generación Z (y, ya de paso, de la Millennial) con la muerte y el sentido de la responsabilidad. La primera vez que tu Tamagotchi pasó a mejor vida fue terrible; luego te diste cuenta de que podías reiniciarlo cuantas veces quisieras, y se te pasó el disgusto.

Zoey y su PDA

Esa PDA vibrando al borde de una fuente hasta caer en el agua y llevarse consigo una confesión de amor que todos los espectadores de Zoey 101 estuvieron esperando durante varias temporadas. Hubo quien le chilló a la pantalla de la televisión mientras veía Neox.

Libros de olores de Geronimo Stilton

Los viajes al Reino de la Fantasía de Geronimo Stilton son uno de los fenómenos culturales más potentes de la infancia de la Gen-Z. Sus conocidas páginas con olor acabaron por generar absoluto asco cuando, pasados varios meses, se abrieron las páginas de nuevo: un mix de olores insoportable.