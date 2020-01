¿Qué pasa Ruidosos? Billie Eilish se ha convertido en un fenómeno viral. Acaba de cumplir dieciocho añitos y no puede estar petándolo más fuerte. Y es que Billie se ha convertido en la artista más joven de la historia en escribir e interpretar la canción principal de James Bond. ¡Flipas!

Para los que no la conozcáis, Billie procede de una familia de artistas y suele contar con la ayuda de su hermano Finneas para escribir sus canciones.

Billie es todo un ejemplo a seguir. No ha permitido que su enfermedad la condicione y ha llegado a convertirse en una de las estrellas internacionales con más proyección del panorama.

Además, ha demostrado que se atreve con todo y se ha estrenado como directora en el videoclip de su tema ‘Xanny’. Si todavía te faltan motivos para amar a Billie Eilish, dale play al vídeo de arriba y descubre las razones por las que mola.

Seguro que después de ver el vídeo te pica el gusanillo y no quieres perderte su gira ‘Where Do We Go? World Tour’.