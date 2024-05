Los eurofans en Spotify ya han elegido a su ganador de Eurovisión 2024

La final de la 68ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará el próximo 11 de mayo en la ciudad sueca de Malmö, siguiendo la victoria sueca en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 con Tattoo, de Loreen. Así, a medida que nos acercamos a la gran final, los datos de Spotify, la compañía más grande de audio en streaming del mundo, reflejan el entusiasmo de los fans por la edición actual del festival. ¿Quién logrará la victoria este año? ¿Cuáles son los favoritos? ¿En qué posición quedará España?

Con el comienzo del Festival de Eurovisión 2024, los datos de Spotify recopilados en el último mes sugieren que Joost, de Países Bajos, podría ganar este año con su himno gabber-pop Europapa, que reúne la mayoría de reproducciones a nivel global. Así, con más de 4,6 millones de escuchas mensuales, Europapa, de Joost, ha aumentado más de un 20% sus reproducciones en comparación con su mayor rival, la italiana Angeline Mango. Unos datos que podrían darle a Países Bajos su sexto título de Eurovisión, tras su última victoria en 2019 con el éxito de Duncan Laurence, Arcade.

Asimismo, los datos de Spotify sugieren que Angelina Mango con La noia, la candidatura de Italia, y Marcus & Martinus con Unforgettable, la de Suecia, país anfitrión, serán los competidores más duros de Joost en la lucha por la corona de Eurovisión, con 3,8 millones de oyentes mensuales y 1,9 millones, respectivamente.

Este ranking de favoritos continúa con Francia, con la sensación pop de Slimane y su canción Mon amour, en cuarta posición; y ZARI, de Grecia, de la compositora y productora Marina Satti, en quinto lugar. De hecho, Grecia ganó Eurovisión por última vez hace casi dos décadas, mientras que Francia casi duplica ese tiempo, con casi 50 años desde su última victoria en 1977.

Por su parte, España, con ZORRA, de Nebulossa, se encuentra en la sexta posición de canciones más escuchadas de Eurovisión en el último mes en Spotify. Además, cabe mencionar que las reproducciones de su discografía en Spotify han crecido más de un 50% a nivel mundial en los últimos 30 días.

De este modo, el ranking de los favoritos de los eurofans a nivel global en Spotify en 2024 quedaría así:

1. Países Bajos: Europapa - Joost

2. Italia: La noia - Angelina Mango

3. Suecia: Unforgettable - Marcus & Martinus

4. Francia: Mon amour - Slimane

5. Grecia: ZARI - Marina Satti

6. España: ZORRA - Nebulossa

7. Suiza: The Code - Nemo

8. Ucrania: Teresa & Maria - Jerry Heil, alyona alyona

9. Israel: Hurricane - Eden Golan

10. Reino Unido: Dizzy - Olly Alexander (Years & Years)

Los favoritos de los usuarios españoles de Spotify para Eurovisión 2024

Uno de los momentos más emocionantes de la noche comienza cuando se conecta en directo con los diversos países para las votaciones. ¿Cómo se distribuirán los votos de España según los usuarios de Spotify? Los datos de la plataforma revelan que los 12 puntos de España podrían ir para Italia y su tema La noia, de Angelina Mango, quien, después de Nebulossa, es la favorita de los eurofans en España.

La segunda candidatura favorita para los españoles es la de Países Bajos con Europapa, de Joost; la tercera es la de Austria con We Will Rave, de Kaleen; la cuarta es la de Grecia con ZARI, de Marina Satti, y la quinta, la de Suiza con The Code, de Nemo.

De este modo, exceptuando nuestra candidatura de Nebulossa con ZORRA, que es la favorita de los usuarios en nuestro país, el Top 10 de España, según sus candidatos favoritos para Eurovisión 2024, quedaría del siguiente modo:

1. Italia: La noia - Angelina Mango

2. Países Bajos: Europapa - Joost

3. Austria: We Will Rave - Kaleen

4. Grecia: ZARI - Marina Satti

5. Suiza: The Code - Nemo

6. Reino Unido: Dizzy - Olly Alexander (Years & Years)

7. Suecia: Unforgettable - Marcus & Martinus

8. Croacia: Rim Tim Tagi Dim - Baby Lasagna

9. Ucrania: Teresa & Maria - Jerry Heil, alyona alyona

10. Bélgica: Mustii - Before The Party's Over