Laura Escanes, sobre la diferencia de edad en una pareja: "Creía que era viable, pero ahora pienso que no"

Por todos es sabido que Laura Escanes, por norma general, no suele tener ningún reparo en abrirse en canal para hablar de sus sentimientos. En esta ocasión, unas declaraciones de la influencer sobre la diferencia de edad en una pareja —haciendo clara alusión a su pasada relación con Risto Mejide— se han hecho virales en redes sociales, generando un amplio debate.

Durante su paso por el podcast El Sentido de la Birra, Escanes ha asegurado que su opinión sobre la diferencia de edad en el amor ha cambiado: "Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y que si hay amor no pasa absolutamente nada. Ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí que afectan. Y el más importante es el momento vital".

"Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. Además, ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja y la otra persona también… Creo que eso, al menos en mi experiencia, no te hace feliz. Hay muchos momentos ahí que te van alejando. Y es más fácil que eso suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay", ha continuado explicando la influencer.

Como podemos ver, Laura Escanes ha dado un argumento bastante sólido para respaldar su renovada opinión de que la diferencia de edad sí puede llegar a resultar negativa para una relación de pareja. Sin duda, Escanes ha aprendido de su experiencia con Risto Mejide y los consejos que ha dado durante su paso por El Sentido de la Birra son para anotarlos con papel y boli. Porque un consejo vale más cuando sale de la experiencia personal, tal y como sucede en este caso.