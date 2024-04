Laura Escanes revoluciona las redes después de modificar un tatuaje relacionado con Risto Mejide

Durante las últimas horas, Laura Escanes ha puesto las redes patas arriba después de modificar uno de sus tatuajes más reconocibles relacionados con Risto Mejide. En dicho tatuaje, ubicado en el antebrazo de la influencer, se podía leer Mía, en referencia a un texto escrito y publicado por su exmarido poco después de iniciar su mediática y archiconocida relación sentimental.

Esta modificación llega un año después de su separación de Risto. Desde entonces, Laura Escanes ha decidido eliminar de su piel algunos tatuajes relacionados con su expareja. Pero, ¿en qué consiste exactamente la modificación que ha hecho ahora? Pues bien, a la palabra Mía, la influencer ha añadido dos letras más, formando la palabra Míami, sin especificar su significado.

Por supuesto, esto ha desatado todo tipo de teorías entre los seguidores de Laura Escanes, aunque, por el momento, no ha habido ninguna concluyente. Lo que queda claro es que, de una forma u otra, quiere borrar su pasado con Risto, eliminando cualquier tipo de prueba que podamos encontrar en su piel.

Aún así, en el pasado dijo lo siguiente sobre los tatuajes dedicados a Risto: "Solo quiero aclarar que nunca me he arrepentido de los tatuajes porque son algo que en un momento sentí y algo importante para mí. Pero eso no significa que no fuera importante para mí en ese momento y por eso no me arrepiento. Pero como consejo: ni nombre ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes". Con eso, queda todo dicho.