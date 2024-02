Laura Escanes revela los motivos por los que cree que es bueno volver con un ex

Si hay algo que los amigos siempre aconsejan, es que uno nunca debe volver con su ex, porque si no funcionó en su momento, significa que no estaban hechos el uno para el otro, por lo que es mejor evitar volver a repetir esa historia, especialmente cuando la otra persona le hizo mucho daño. Por ello, cuando los seguidores de Laura Escanes han visto que ha subido un TikTok en el que decía que iba a decir los motivos por los que ella cree que es bueno "darle una segunda oportunidad" a un ex, muchos se han asustado y se han llevado las manos a la cabeza.

Pero, afortunadamente, este no era más que un vídeo de humor, motivo por el que se ha quedado callada después de decir que iba a explicar los motivos por los que cree sus espectadores deberían volver con sus ex. Y, como era de esperar, esto es algo que ha pillado totalmente por sorpresa a sus seguidores, quienes se han quedado mucho más tranquilos después de ver que se trataba de una broma. Además, después de ver el vídeo, han querido responder a la influencer con este mismo humor, de forma que han dejado un espacio en blanco en su mensaje al señalar el motivo concreto en el que están de acuerdo con ella.

Y, aunque muchos han empezado a verlo para saber qué es lo que decía, hay quienes confiesan que han terminado quedándose para ver cómo le quedaba el lip combo que se estaba haciendo. Porque este ha terminado gustando tanto que incluso se ha convertido en el tema protagonista de sus comentarios, ya que muchos han enamorado de cómo le han quedado los labios.

Sin duda, este TikTok de Laura Escanes ha conseguido viralizarse tanto por un motivo como por el otro, ya que muchos también han saltado a otras redes como X (anteriormente Twitter) para bromear sobre este tema y aplaudir los consejos que ha dado sobre este tema.