"La abertura de mierda": una madre revoluciona TikTok con su peculiar unboxing de Shein

La escena es sencilla pero ha conquistado a medio TikTok. Una mujer, con aire resignado y tono irónico, abre el paquete de Shein que su hija había recibido en casa. La adolescente no estaba presente —se encontraba en el instituto—, así que su madre decidió adelantar el haul, ese tipo de vídeos tan populares en redes donde se muestra lo que uno ha comprado, aunque en este caso con un giro inesperado.

"Ha llegado tu mierda de Shein", dice al comenzar el vídeo, mientras muestra uno a uno los artículos. "Una mierda", afirma al sacar una funda de móvil. "Otra mierda", comenta al enseñar una camiseta. "Otra mierda más", continúa, entre risas contenidas, mientras la caja va vaciándose. El tono despreocupado y burlón de la madre contrasta con el entusiasmo que suele acompañar este tipo de contenidos, lo que ha generado miles de reacciones en redes.

Los comentarios no se han hecho esperar. "El mejor haul que he visto en mi vida", escribió una usuaria. "Ya no es haul de Shein, es abertura de mierda", bromeó otra. Sin embargo, también hubo críticas. Algunas personas consideraron inapropiado que abriese el pedido sin el consentimiento de su hija. "Me hubiera molestado si mi mamá agarra mis cosas. Odio que abran lo mío, para eso estoy yo", señalaba una usuaria.

El vídeo acumula ya cientos de miles de visualizaciones y ha sido compartido por cuentas que celebran la espontaneidad doméstica como forma de entretenimiento. Mientras tanto, la hija aún no ha aparecido en redes para dar su versión. Quizás lo haga pronto con una respuesta viral… o con un nuevo haul, esta vez narrado en primera persona.