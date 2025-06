La Casa Real se confunde con dos influencers con el mismo nombre e invitan a Zarzuela a la que no es: "Fue otra persona en mi lugar"

Lo que parecía una anécdota sin importancia ha terminado generando una inesperada tormenta digital. La influencerPatricia Fernández, especializada en divulgación sobre la Unión Europea y Derechos Humanos, denunció a través de un vídeo en redes sociales que otra creadora de contenido —también llamada Patricia Fernández— habría acudido por error a un acto institucional de la Casa Real en el que, según ella, debía estar presente.

El acto, celebrado el pasado 12 de junio en conmemoración del 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, contó con la presencia de numerosas personalidades. Pero lo que no esperaba nadie era que una confusión de identidades acabara generando un cruce de comunicados entre dos influencers con nombres idénticos pero perfiles muy distintos.

"Fue otra persona en mi lugar que se llama como yo, pero no era yo, y todo por una serie de errores", explicó la creadora afectada, que aseguró haberse enterado de la confusión cuando sus seguidores comenzaron a escribirle extrañados por su ausencia en un acto que encajaba con su perfil profesional.

Sin embargo, la otra Patricia Fernández, dedicada a temas de estilo de vida y con millones de seguidores en redes sociales, ha desmentido que se tratase de un error. En un comunicado en Instagram ha defendido su presencia en el acto: "La invitación estaba dirigida a mi nombre, con mi segundo apellido, cotejada con DNI. Asistí con legitimidad y orgullo".

Además, ha revelado que se puso en contacto con la organización y que desde Casa Real le confirmaron que la invitación era correcta. "No me colé en ningún sitio. He creado contenido para Europa sobre sostenibilidad. Jamás me aprovecharía de nadie", ha rematado.

De momento, ni Zarzuela ni el Ministerio de Asuntos Exteriores se han pronunciado. Lo que sí ha quedado claro es que, aunque se llamen igual, estas dos Patricias no comparten ni contenido... ni versión de los hechos.