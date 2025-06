¿Depilación sí o no? El controvertido debate que ha asolado las redes

El eterno dilema sobre la depilación ha vuelto al centro del debate. Esta vez, todo comenzó con un tuit viral de una usuaria que compartió una imagen de su piel gravemente irritada tras afeitarse la línea del bikini. "La semana pasada me afeité para ir a la playa y me pasó esto. Ya he probado todos los trucos para una piel suave, pero la mía simplemente dice NO", escribió. La joven añadió que en el pasado incluso tuvo que someterse a una cirugía de urgencia para drenar un absceso causado por la depilación.

El tuit, que pretendía cuestionar el mandato social sobre los cuerpos femeninos, recibió una avalancha de respuestas. Curiosamente, la mayoría no se centraban en apoyar su reflexión, sino en ofrecerle consejos para evitar la irritación: desde técnicas hasta productos específicos. "La mina publicó esto como para decir que claramente afeitarse es ir en contra de la naturalidad del cuerpo, y en los comentarios hay mujeres dándole tips para que se afeite bien", señalaba otra usuaria, crítica con esa respuesta colectiva.

Pero entre las reacciones también surgieron voces que defendían la depilación como una decisión íntima: "Yo me siento más cómoda y limpia cuando estoy depilada. Si lo hiciera por el patriarcado, ¿por qué me depilaría las axilas en invierno?", opinaba una. Otras, sin rechazar el debate de fondo, subrayaban la dimensión práctica: "Lo hago porque me molesta la sensación y el olor cuando tengo la regla".

Entre la imposición cultural y la preferencia personal, la conversación acabó revelando algo más profundo: que muchas mujeres caminan sobre una delgada línea entre el deseo propio y la presión social. Al final, como resumía una de las pocas respuestas conciliadoras, "lo importante es tener la oportunidad de elegir". Y que esa elección no duela —ni física ni socialmente.