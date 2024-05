¿Han ido Rihanna, Katy Perry y Dua Lipa a la Met Gala 2024? Sus imágenes generadas por IA se vuelven virales

La MET Gala 2024, uno de los eventos más destacados en el mundo de la moda y el entretenimiento, ha dado mucho de qué hablar, pero no solo por las celebridades que realmente asistieron, sino por las imágenes generadas por inteligencia artificial que circularon en las redes sociales antes del evento.

Y es que durante la pasada noche, las redes sociales se inundaron con imágenes que aparentaban mostrar a grandes estrellas como Katy Perry, Rihanna y Dua Lipa en la MET Gala. Sin embargo, estas imágenes eran falsas, creadas por algoritmos de inteligencia artificial. La imagen más destacada fue la de Katy Perry, que mostraba a la cantante luciendo un impresionante vestido floral en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte. Aunque la imagen recibió una enorme cantidad de interacciones, rápidamente se confirmó que era falsa y que la alfombra en la imagen era de un evento anterior.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que las imágenes generadas por IA pueden engañar a las personas y difundirse rápidamente en línea. Y es que incluso después de que se agregara una nota aclaratoria a la foto de Katy Perry, indicando que era falsa, muchas personas seguían compartiéndola y comentando al respecto.

Pero no solo la imagen de Katy Perry causó revuelo, también circularon imágenes falsas de Rihanna y Dua Lipa. Aunque estas imágenes recibieron una gran cantidad de interacciones, fue evidente que no se correspondían a la realidad: primero, porque ya sabíamos que Rihanna no aparecería en la MET Gala 2024 y, segundo, porque Dua Lipa haría acto de presencia poco después de que sus imágenes generadas por IA comenzasen a circular por las redes.

Una vez más, un suceso de estas características nos hace darnos cuenta de la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes y de no dar por sentado que todo lo que vemos es real. No cabe duda de que la IA puede ser una herramienta poderosa, pero también plantea desafíos éticos y sociales, especialmente en lo que respecta a la manipulación de imágenes y la difusión de información falsa. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa, es importante aprender a cuestionar lo que vemos.