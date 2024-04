¿Dua Lipa y Miley Cyrus fueron pareja? Algunas pistas en el videoclip de Illusion podrían confirmarlo

Había mucho hype por el lanzamiento de Illusion y Dua Lipa no ha decepcionado. El tema tiene todo lo que los fans esperan que la cantante: una melodía marca de la casa, un ritmo pegajoso que no se nos irá de la cabeza en algunos días y un videoclip que nos da para hacer más de una teoría gracias a las referencias que incorpora.

Y es que, hablando de teorías, Illusion ha reforzado una que circula por las redes desde hace algunos años. Dicha teoría afirma que Miley Cyrus y Dua Lipa tuvieron un breve romance. Pero, ¿qué tienen que ver la letra y el videoclip de Illusion con esta hipótesis? Vamos a verlo.

Pues bien, en Illusion encontramos varias referencias de Dua Lipa a Miley Cyrus. La primera de ellas es la recreación de la portada del disco de la americana titulado Endless Summer Vacation. En un momento del vídeo, podemos ver a Dua Lipa colgada de una especie de trapecio, al igual que Cyrus en la portada de dicho disco. Pero la cosa no acaba aquí, ya que la verdadera pista tiene que ver con un verso de la letra de Illusion: "And it’s time I take my rose-coloured glasses off", en referencia a Rose Colored Lenses, un tema de Miley Cyrus en el que narra su relación con una mujer.

Si bien es cierto que esta teoría podría tener sentido, las pistas nos parecen demasiado insuficientes como para afirmar nada. Aún así, las redes se han encendido con esta hipótesis que ya está corriendo como la pólvora entre los fans de ambas artistas.