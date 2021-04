5 razones por las que debes darte un tiempo antes de empezar otra relación

Aquello parecía que iba a ser maravilloso y acabó como una pesadilla. Quizá el final no fue traumático pero todavía quedan llamas. O es posible que todavía seáis amigos y te cueste mirar a otras personas. El caso es que entre relación y relación, debería ser obligatorio un respiro. Ahí van unas cuantas razones.

1 - Autocrítica

Analiza por qué la cosa no fue bien con la última persona que compartió tu vida. Acuérdate de las críticas y piensa qué viene del resentimiento y qué cosas podrían haber sido críticas honestas, con asuntos que podrías mejorar. Pero no sacrifiques tampoco tu personalidad en el proceso; si no estás haciendo nada malo, sigue siendo esa persona que querías ser.

2 - ¿Qué quieres?

Ponte unos objetivos realistas sobre qué te gustaría tener en otra persona, y piensa en términos amplios porque en la generosidad está el secreto del éxito. Que no te agobie la soltería, es algo que está completamente de moda.

3 - No te precipites

Esa ansiedad que puedes sentir al estar desparejado te puede llevar a cometer errores. Si alguien se te cruza y te muestra interés, devuélvelo solo porque de verdad te guste. Si no ves las cosas claras, a darse un poco más de tiempo.

4 - Aprende algo nuevo

¿Clases de armónica? ¿Cursos online de pintura? ¿Experimentos culinarios? Puede ser cualquier cosa, pero sobre todo HAZ COSAS. La actividad va a fomentar tu creatividad, y no echarás de menos tener a alguien al lado tan a menudo.

5 - Aprovecha para descubrir(te)

Aunque no se puede viajar, sí se puede salir, ir a sitios variados que antes a la otra persona le daba pereza, pasar el tiempo haciendo cosas que no podías compartir. En definitiva: sácate provecho, que cuando más feliz estás, más gustas a la gente.