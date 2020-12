Bad Bunny y Rosalía tienen el mood perfecto para escuchar 'La noche de anoche'

La colaboración entre Bad Bunny y Rosalía ha revolucionado las redes sociales. 'La noche de anoche' ha entrado en el top 50 global de Spotify y no baja de los tres primeros puestos.

Esta alianza es algo que los fans de ambos artistas llevaban demandando durante mucho tiempo. Después de varias fotos juntos se rumoreaba que estos podrían estar saliendo o tener algún tema entre manos. Hemos tenido que esperar dos años pero, por fin, esta colaboración es una realidad. Y viniendo de dos de los artistas más exitosos y mejor valorados del panorama urbano latino no podíamos esperar menos que un temazo.

Según ha declarado San Benito para la revista Billboard, con motivo del estreno de 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO', no pudieron coincidir en el estudio y tuvieron que grabar por separado debido a la pandemia de COVID-19: "Habíamos tratado de trabajar juntos por un tiempo y no había surgido la oportunidad adecuada. Chris Jedi me envió un tema con una base rítmica que hizo con Rosalía, y me pareció genial, pero lo dejé reposar un tiempo. Un par de días después, no podía dejar de cantar la canción. Así que le dije a Chris que la iba a probar y a ver qué salía".

Precisamente esto es lo que les ha pasado a todos sus seguidores: No se pueden sacar la canción de la cabeza. En concreto algunas frases como: "la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar/ Eso era dando y dándole sin parar/ Tú encima de mí, yo encima de ti", "Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno/ Pero me dejaste el corazón frío, invierno/ Soñando que contigo e' que duermo/"; "Dime, papi / Dime, mami"; "El Benito es un diablillo y es un ángel"; "Y ya me ha pasa'o que me han ilusiona'o /Y ya me ha pasa'o que me han abandona'o/ Y ya me ha pasa'o que no está' a mi la'o /Y ya me ha pasa'o".

La canción habla del encuentro de una noche, de algo que no se puede volver a repetir por determinadas circunstancias y que va a quedar para siempre en el recuerdo como una experiencia única. Una temática que está haciendo que los fans de los artistas la hayan metido en la lista de reguetón para la bajona al más puro estilo 'Amorfoda'.

Esto era exactamente lo que Bad Bunny pretendía. El cantante ha explicado que este se trata de un disco "para que te quedes en casa, te relajes, te tomes una cerveza, un vaso de vino, prestando atención a las letras".

Y así lo hace. 'El conejo malo' predica con el ejemplo y ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que representa el mood con el que sus fans están escuchando esta canción. Aparece sentado en el césped, escondido casi entre arbustos, bebiéndose una copa de vino tinto. Vamos, que se ha hecho un meme de sí mismo.

Rosalía se ha sumado en su casa con una copa de vino blanco escuchando melancólica la canción y recordando esos momentos. ¿Estarán hablando de ellos mismos y de esta alianza? Esperemos que en cuanto al terreno de lo profesional, no se quede solo en cosa de una noche (de una colaboración) y volvamos a verlos juntos con nuevas canciones.