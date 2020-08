¿Cómo ligan los streamers y youtubers?

"Al principio pensé que era un idiota" es una frase que hemos oído muchas veces como comienzo de historias de amor, pero cuando es Marta Díaz la que lo cuenta hablando sobre cómo conoció a Reguilón, su actual pareja, te deja un poco loco.

Aunque ahora está en la gloria y enamoradísima del futbolista, su primera pareja famosa fue TheGrefg, quien a su vez está de lujo al lado de Gemita327, una física de la que no ha dado muchos detalles pero que tampoco ha escondido su amor. Lo que no dice es cómo se conocieron.

La cuestión es: ¿cómo haces para conocer a alguien siendo una personalidad pública como ellos? "Yo he salido con fans, y el resultado ha sido desastroso", decía ElRubius hace unos años a Risto Mejide en 'El Rincón de Pensar', donde reflexionaba también sobre lo duro que era encontrar pareja con su peculiar trabajo.

"Es muy difícil que las parejas entiendan lo que hacemos y cuántas horas hay que dedicar a esta profesión", nos explica una streamer con miles de espectadores cada vez que enciende la cámara, pero que prefiere no dar su nombre. La llamaremos Alfonsa.

"Me encontré con alguien que se dedicaba a lo mismo que yo, y al principio fue muy bien, pero descubrí que teníamos hábitos y personalidades muy distintas", explica Alfonsa. Después de aquello (que se volvió un poco tragedia porque sus fans conocían la relación), conoció a alguien fuera de la industria, y tras unos meses la cosa funciona mejor. "Ahora me guardaré esa parte de mí, prefiero que siga así".

Preguntamos a una segunda chica muy conocida dentro del sector (la llamaremos Jimena), y nos advierte desde el principio: "Me parece que no soy tu target". Pese a contar con miles de admiradores en redes, confiesa que tiene pareja desde hace años y que ligar con su status y dentro del sector "debe ser un dolor".Y lo aclara: "Si me quedo soltera ya te digo yo que no quiero saber nada de la gente de la industria. Busco el amor en otros lugares".

Es lo que hizo Ibai Llanos, el influencer de moda del que se sabe que efectivamente tiene novia pero nada más. La discreción es una cosa que ha sabido controlar perfectamente el vasco, según nos confirma otro streamer que conoce bien al de G2, y que a su vez también tiene su propia versión de cómo se liga siendo creador de contenido de cierto éxito.

"En los eventos te puedes inflar, pero hay que tener mucho cuidado", nos decía Rogelio (nombre ficticio) cuando todavía había eventos presenciales. Era su momento favorito para conocer a seguidores, y se podía llevar algún contacto cuando se aseguraba de que estaba tratando con chicas de verdad. "Es que nunca se sabe quién está detrás de un nick, hermano", decía entre risas.

Rogelio explica que algunos compañeros suyos de profesión han tenido "sustos", y que se nota muy claramente quién está ahí por el interés. "Salir con un youtuber, un streamer o un jugador profesional es, para algunas personas, un motivo para chulear. Pero en el fondo somos gente normal, y queremos gente normal", reflexiona con la lucidez de eso: precisamente una persona normal. ¿No es lo que queremos todos?