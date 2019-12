¡Bienvenidos una semana más a otro volumen de nuestro crushcionario! El lenguaje evoluciona continuamente y no son pocos los anglicismos que vamos adoptando en nuestro día a día. ¿Angliqué? Sí, hombre, esas palabras que utilizamos en inglés a pesar de que existan en castellano o que trasladamos a nuestro idioma porque no tenemos otra equivalente. Como, por ejemplo, ‘brunch’, la merienda-cena del mediodía.

Por este motivo, si vas un poco rezagado con el inglés o no te ha dado tiempo a ponerte al día con los términos que están de moda, no te preocupes, estás en el sitio adecuado.

Es difícil encuadrar lo que significa esta palabra, porque la sensación de que "te dé cosa" es muy subjetiva. Aplicado a personas, y si tiramos por alguien famoso, hay mucha gente que piensa que el cantante Marilyn Manson es 100% cringe. Y luego hay personas a las que le parece que es hasta sexy. Un lío, vamos.

Seguro que llevas un tiempo escuchando por tooodas partes la palabra ‘cringe’ (con esa ‘g’ bien marcada, porque será un anglicismo pero lo pronunciamos tal cual se lee en español): “uy qué cringe” o “agg qué cringe da” (léase con voz de Bad Gyal hablando sobre la cebolla).

El ‘cringe’, cuya pronunciación en inglés se acerca más a El Grinch de Navidad, es una expresión que se utiliza cuando algo te da grima o mucha vergüenza ajena. Así que a la hora de llamar “cringe” a un guiri, date cuenta de que lo mismo se echa a reír. Y no será porque le mole el término, sino porque no lo has pronunciado bien, parguela.

Una persona puede dar cringe en una foto y luego ser majísima en persona, así que no te fíes de las apariencias en redes sociales y dale una oportunidad a este nuevo concepto porque, quién sabe, lo mismo hasta te acaba gustando.