DramaAlert: qué hacer si tu novi@ no le da like a tus fotos

Que tu chicx te comente cursimente todas las fotos o que esté respondiéndo a tus historias 24/7 es mucho pedir, pero que no te dé ni un triste like en instagram, so sorry, es motivo para empezar a preocuparse. Antes de entrar en un ataque de pánico, toma nota de estos tips, no es bueno tomar decisiones en caliente:

Divx se nace no se hace: deja de darle like tú también

¿El amor no es como una balanza? pues busca ese equilibrio. Si tu pareja no reacciona a tus fotos, una prueba de fuego es devolverle la jugada. Analiza su reacción, si se molesta o te pregunta por qué no le das like a sus posts, empieza a preocuparte, lo más seguro es que te esté ocultado algo… Si no se da ni cuanta, enhorabuena, tienes una pareja algo pasota pero fiel.

Stalkea como si no hubiera un mañana

Una cosa es que tu novix pase de ti y otra es que pase de todo el mundo. Ten picardía, investiga a través de esta red social a quién sí le regala un me gusta. Seguramente no tengas motivos para preocuparte, pero sí te das cuenta que le entrega corazones a otros chicxs, pídele explicaciones.

Terapia de choque y pétale el insta

Si sospechas que el visto que le marca a tus fotos es sólo un despiste, quítale rápido la tontería: recurre al viejo truco del like a las fotos antiguas, los clásicos nunca fallan. Pero cuidado, esto solo es apto para las parejas que llevan más de dos meses y tiene mucha confianza. Si estás empezando, contente, vas a espantar a tu crush.

hello, it's me | Pixels

Donde las dan las toman: Regala likes a los chicxs de su cuadrilla

Antes de repartir likes entre sus amigos como si no hubiera un mañana, stalkea su perfil, porque si no la puedes cagar, y mucho. Si has comprobado que a él, por lo que parece, le encantan las fotos de tus amigxs pero de las tuyas nada se sabe, dale un poco de su propia medicina. Los chicxos de se cuadrilla serán los próximos Jon kortajaena y Paula Gonu.

No seas Drama Queen, que no es para tanto

Tu autoestima no se puede basar en un like. Un click no equivale a un te quiero. Si tu pareja es atenta y te mueres de amor cada vez que tenéis una cita, disfruta del momento y no preocupes por tonterías. Más vida real y menos virtual ¡Hombre ya!