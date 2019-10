Seguro que si te hablamos de los Mejores amigos (Close friends) de Instagram sabes de sobra qué función es. Es posible que hasta la hayas probado. Pero quizás no tengas ni idea de la última moda que se está extendiendo entre los influencers: cobrar para que algunos seguidores tengan acceso a esa parte tan exclusiva de sus vidas.

Sí, has leído bien. No es un capítulo de Black Mirror que se nos irá de las manos (al menos, por el momento, luego nunca se sabe) sino que es una práctica bastante extendida.

Gabi Abrao, por ejemplo, cuenta con más de 94.400 seguidores en la red social de los cuáles 400 son 'Mejores amigos' de la influencer y tienen acceso a fotos exclusivas, detalles sobre su relación, actualizaciones más personales, consejos… Todo ello por un módico precio: $3,33 al mes.

El objetivo de esta función de Instagram era –en un principio- permitir a los usuarios con mayor número de seguidores crear un contenido más exclusivo para la gente de más confianza: poder subir fotos con su familia, por ejemplo, sin que una gran cantidad de followers desconocidos lo viera.

Sin embargo, ellos mismos han encontrado en esta opción una forma de crear más dinero o de vender su intimidad a un precio muy barato, todo depende de cómo se vea. Después de todo, viven de ello.

Hay quien ha ido un poco más allá y pagando algo más de dinero ($100) podrá también recibir una llamada por mes de la influencer vía Skype, lo que dependiendo del caché del que lo haga puede ser hasta barato.

Y tú, ¿serías de esos usuarios que paga por ver el contenido más exclusivo de nuestros instagramers? El sí o no depende de ti pero solo recuerda que ellos no te van a enseñar algo que no quieran. Pagues o no seguirán teniendo el poder de cómo y qué quieren mostrar. Por algo son influencers.