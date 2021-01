Crushccionario: qué es el Love Bombing y por qué tienes que evitarlo a toda costa

Lo de las mariposas en el estómago es una sensación no diagnosticada y que rara vez tendrá la confirmación médica de que efectivamente hay bichos pululando en nuestras tripas. A pesar de todo, ¿a quién no le gusta sentirse especial y gustarle mucho-mucho a alguien?

Ese es el terreno donde se mueven los adeptos del Love Bombing, un fenómeno difícil de identificar pero que acaba siendo sinónimo de cansinismo. Y eso en el mejor de los casos.

Es básicamente un bombardeo constante y prematuro de buenas palabras, sentimientos grandilocuentes o incluso regalos. Ojo, no tiene por qué ser una persona peligrosa la que practica esta corriente romántica, pero es habitual relacionarla con técnicas de manipulación.

Para reconocer a un Love Bomber en toda regla, hemos identificado algunos signos que pueden ayudarte, junto a tu intuición, a tachar algunos posibles crush de tu lista.

Se pasan con los regalos

Gestos exagerados, como mandarte muchísimas flores, pagarte un viaje carísimo y no admitir un 'no' como respuesta son signos a priori preocupantes. A menudo, el bombardeo de este tipo está unido a la sensación que pueden crear de estar en deuda con ellos.

No deja de piropearte

No dudamos que seas una bellísima persona y que todo el mundo quiera ser colega tuyo, ¿vale?. Lo que pasa es que si alguien te profesa amor infinito a las primeras de cambio, es como para mirarlo con detenimiento. Un montón de halagos se convierte en adulación, y eso está alejado de lo que viene siendo la realidad.

Frases de alerta roja

"Solo quiero pasar tiempo contigo y con nadie más", "Me gusta todo sobre ti" y "Nunca he conocido a nadie tan perfecto" son afirmaciones que ya no tienen cabida ni en una peli de Disney. Sospecha de frases tan azucaradas.

Se enfadan al conocer los límites

Por mucho que te guste alguien, lo más normal del mundo es que no sea la única persona con la que quieras pasar tiempo. Si dedicarle tiempo a otras amistades o gente de tu entorno supone un motivo de pelea o berrinche, tiene pinta de que estás tratando con un Love Bomber.

Ausencia de equilibrio

Ser víctima de un bombardeo de este estilo es como emborracharse: puede ser hasta divertido al principio pero luego viene la resaca y los dolores de cabeza. Si la balanza está claramente decantada en favor de uno de los miembros por su actitud absorbente, y eso te hace sentir incomodidad, lo mejor es que la aparques.

Fíate de tus instintos, y si acaso consulta con alguien de tu plena confianza sobre una situación así en caso de que te inquiete. Por si hace falta decirlo, tampoco seas Love Bomber: cada cosa, palabra afectiva o regalo molón a su tiempo.