Entre tanta mala noticia no vienen mal aquellas que sirven para distraernos de la cuarentena o que llegan para aportar un soplo de aire fresco. La influencer María Fernández-Rubíes, conocida como María Frubies en redes sociales ha querido alegrar a sus seguidores comunicandoles una muy buena noticia: está embarazada de su primer hijo.

María, íntima de María Pombo y demás pandilla, ha hecho un vídeo para su canal de Instagram TV donde cuenta que sus seguidores llevaban un tiempo repitiéndole la misma pregunta pero que no podía confirmar nada porque era todavía muy pronto. Además, Frubies ha querido contar su experiencia y ha confesado que el verano pasado sufrió un aborto: “Estuve como quince días sangrando”.

“No lo estábamos buscando. Nos quedamos embarazados muy deprisa, lo perdimos y mi hermana melliza también estaba embarazada, entonces fue como 'jo que pena'”.

“El aborto es más habitual de lo que creemos, lo que pasa es que la gente a lo mejor no lo suele contar. Te ilusionas y es inevitable que no sientas ese bajón. No me quiero enrollar con este tema porque es medio desagradable y medio triste”, ha continuado la influencer.

Sin embargo, ahora que ya ha pasado el primer trimestre puede decir bien orgullosa que su marido y ella están esperando su primer hijo y ha prometido que más adelante subirá otro vídeo desvelando el sexo del bebé, porque todavía es pronto para saber de qué se trata.

Para endulzar un poco la dura experiencia del aborto ha querido resaltar que están muy contentos y cierra el vídeo con unas imágenes de las ecografías y el latido del corazón del bebé.

Como no podía ser de otra manera, María ha recibido la felicitación de otras influencers como Alexandra Pereira, Mery Turiel o Laura Escanes, que se alegran mucho por esta noticia.