Una de las tareas de Marta Díaz como influencer es, además de generar contenidos para sus seguidores, promocionar productos de algunas marcas. Después de enseñar en su cuenta de Instagram los regalos que le habían traído sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, tocaba darle paso otro “regalito” que le había llegado de parte de su ex pareja, el youtuber TheGrefg.

Marta y Grefg se conocieron gracias al hermano de la influencer, el también youtuber, Alphasniper97. A pesar de que pusieron fin a su relación y de que ambos han vuelto a encontrar el amor, siguen manteniendo relación, aunque sólo sea por negocios: El nuevo novio de Marta Díaz, el jugador de fútbol Sergio Reguilón, es accionista del equipo de eSports fundado por TheGrefg, Team Heretics.

“Primero la novia. Ahora el equipo. ¿Qué va a ser lo próximo Sergio Reguilón? ¿El canal y te subes unos vídeos de Fortnite? Ahora en serio, encantado de tenerte en Team Heretics. Vamos a hacer grandes cosas juntos”, escribía Grefg en su cuenta de Twitter para quitarle hierro al asunto.

Como decíamos, la ex pareja sigue manteniendo el contacto y no se cortan en expresar la admiración que sienten el uno por el otro. Además de una historia hablando de la sudadera que le ha llegado de parte de la marca de TheGrefg, Marta se ha currado un vídeo donde se la puede ver posando con ella puesta: “Me parece espectacular, es muy elegante, súper calentita. Mega cómoda. Mis dieces, Grefg, de verdad, me ha hecho muchísima ilusión. Me la voy a poner demasiado”, decía en los stories de Instagram.

The Grefg ha flipado con el detalle y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores: “Luego está Marta. Marta me hace la historia y luego sube este vídeo”.

Horas después, The Grefg ha compartido un mensaje reflexionando sobre la alegría que le da ver a la gente mostrar su talento:

“Creo que todos tenemos un talento oculto y solo es cuestión de encontrarlo y potenciarlo al máximo.Jamás tiréis la toalla por no encontrar vuestro lugar, seguid y os prometo que lo encontraréis. Me hace muy feliz ver a gente talentosa haciendo lo que mejor se le da y triunfando. Necesitaba expresarlo”.

¿Se estará refiriendo a Marta?