Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth han roto. Los motivos que provocaron el final de esta relación se desconocen, aunque hay muchos rumores que intentan darle una explicación. Principalmente, se corre la voz de que Miley está enrollándose con Kaitlynn Carter, la influencer americana, desde hace pocos meses. Pero, además de infidelidades, se habla sobre problemas de alcohol y drogas por parte tanto de Liam como de Miley.

Pocos días después de que conociéramos la ruptura, la cantante ha publicado un single llamado 'Slide Away', una balada claramente dirigida a Liam y a su relación. En el vídeo verás una selección de frases, indudablemente dirigidas al actor.

La pareja se conoció en el rodaje de la película 'La Última Canción', en 2010, cuando él tenía 19 años y ella 16. Desde entonces han tenido relaciones intermitentes. Tras dos años de noviazgo se comprometieron, en 2012, pero al año siguiente rompieron. Dos años más tarde, en 2015, volvieron, y el pasado diciembre de 2018 se declararon marido y mujer en una sencilla boda. Ocho meses después, lo dejan. Ella quiere un cambio, vivir su vida, y seguir evolucionando. Lo dejaba bien claro unos días antes de sacar a la luz el tema 'Slide Away' ("escabullirse", en español) en un post de Instagram, una foto en lo alto de una montaña y un texto profundo y muy metafórico.

"No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Como la montaña sobre la que estoy, que una vez estuvo bajo el agua, conectada a África, el cambio es inevitable. Los Dolomitas no fueron creados de la noche a la mañana, sino durante millones de años se formó esta magnífica belleza. Mi papá siempre me decía: "La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo"...Me llena el corazón de paz y esperanza al saber que eso es verdad. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y me comprometo a hacer lo mismo conmigo".

Como expresan los usuarios de Twitter, que están haciendo arder a la red social, "es un disparo al corazón" y "bastan 25 segundos para que se te ponga la piel de gallina".

Un músico, como mejor se expresa es a través de su música, su canto y sus letras. Miley lo ha dejado muy claro con la letra de su nuevo tema, en la que las alusiones a Liam son innegables. Descúbrelo en el vídeo.