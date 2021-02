Pareja de famosos que no han sobrevivido al 2020

2020 ha sido un año duro para todos pero especialmente para las parejas. Las hay que se han visto trágicamente separadas por el coronavirus y sus restricciones, y otras que han decidido separarse voluntariamente.

Puede que pasar tres meses confinados y bajo el mismo techo haya hecho aflorar las cosas que no terminaban de ir bien y que, en lugar de limar las asperezas, estas se hayan vuelto insoportables.

Puede que pasar tres meses confinados y sin poder salir de casa te haya hecho reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida y darte cuenta que necesitas tomar un camino diferente. Un camino en el que tu pareja no tiene cabida o en el que no quiere acompañarte.

O al contrario. Puede ser que en tres meses confinados y con un virus mortal diezmando a la población tu pareja y tú hayáis decidido traer una vida nueva a este planeta. Cada pareja es un mundo y solo los implicados saben los motivos reales que les han llevado a poner fin a sus relaciones.

Estos son algunos de los influencers y famosos que han cortado en 2020:

Mery Turiel y Santi Silva

Después de pasar la cuarentena juntos, la influencer madrileña comunicó a sus seguidores que Santi y ella habían decidido emprender caminos por separado.

Unos meses después, Mery sigue con su proceso de duelo y ha escrito este texto para ayudar a todas las personas que estén pasando por una sensación parecida: “ Al principio cuando estás mal por alguien, esa persona ocupa todos tus pensamientos o al menos gran parte de ellos a lo largo del día. Y los días pasan. Y un día al irte a dormir piensas “hoy he pensado un poco menos en él”. Y unas semanas después, un día cualquiera de repente te das cuenta de que ayer no pensaste en esa persona en todo el día. Y un tiempo después, ya no te duele pensar. Y así poquito a poco lo que antes era dolor, se convierte en recuerdos. Se puede hacer un montón de cosas para que ese tiempo sea más corto pero casi siempre será necesario. Es un duelo que hay que pasar. Solo de ti depende convertirlo en un castigo o en tu aliado para el futuro”

Rocío Osorno y Coco Robatto

Un año y medio después de casarse y con dos hijos en común, la pareja se ha separado por diferencias de pensamiento: “Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto”, decía la influencer.

Marta Pombo y Luis

Después de muchos rumores por haber pasado el confinamiento y la navidad separados, Marta Pombo y Luis Giménez han anunciado su separación porque no se estaban haciendo felices.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel

La pareja de cantantes lanzó sendos comunicados idénticos para contar que habían decidido poner punto y final a su relación: “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón"

Miley Cyrus y Cody Simpson

Después de un año saliendo juntos, Miley Cyrus y Cody Simpson han roto pero siguen manteniendo una buena relación, ya que han sido amigos durante 10 años.

Cole Sprouse y Lili Reinhart

La pareja de actores, muy shippeada por su romance en la serie Riverdale, tampoco ha superado el 2020 después de tres años saliendo juntos.

Charli D'Amelio y Chase Hudson

Los tiktokers rompieron este verano de forma dramática (con polémica en las redes sociales) después de unos meses saliendo juntos aunque últimamente se les ha vuelto a ver juntos.

Dixie D’Amelio y Griffin Johnson

Dixie confirmó que había cortado con Griffin como una aclaración al publicar en YouTube el vídeo de su última cita después de los rumores de infidelidad por parte de él.