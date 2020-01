Entre YouTube, Twitter y sus varias cuentas de Instagram, Paula Gonu suma cerca de 4,5 millones de Personas Guapas pendientes de sus movimientos. Una vida de influencer top que despierta no solo admiración, sino mucha envidia en redes, sentimiento del que ella es muy consciente y al que sabe poner freno.

Desde que lo dejara con Alex Chiner (¿definitivo? ¿una pausa? nunca lo tenemos claro…), Paula ha seguido viajando con la misma asiduidad con la que lo hacía mientras tenía pareja estable. Y aunque ya no actualice la cuenta donde subía las tomas falsas (parece que era algo que compartía con Chiner), siempre deja constancia de sus exóticos destinos en su Insta principal.

Allí subió el pasado fin de semana unas fotos de la reciente visita a Tailandia, donde recibió el nuevo año para cargarse de energía. Por alguna razón sospechaba que los típicos comentarios hirientes que recibe podrían tacharla de “gorda” en esas imágenes, así que ella se adelantó a los haters con una reflexión en el texto del post.

El pie de foto es tan contundente como ella misma cuando se pone seria: “A los que me vayáis a decir “estás más gorda” (porque es que ya os veo venir). 1. No tengo ni idea porque hace años que no me peso y 2. No exijamos medidas perfectas a los demás si luego queremos concienciar sobre la salud mental”.

La defensa de las tallas más grandes es una vieja reivindicación de Paula. Hace justo un año, por ejemplo, publicó un vídeo explicando cómo la diferencia de tallas de pantalón entre marcas distintas puede afectar a la autoestima de chicas yendo de compras. Hasta ella confesaba hace unos días que le costaba ponerse unos pantalones, aunque no puede negar que ahora mismo luce una figura envidiable. Suficiente para que los envidiosos se tiren a degüello.

Algunas respuestas al hilo podrían haber hecho mella en la influencer, que aunque ya lleva tiempo en redes y sabe a lo que se enfrenta con su exposición pública, tampoco es de piedra y se queja en la red social favorita del universo para las protestas: Twitter. Para eso está.