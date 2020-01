Que Mimi lo ha petado como Lola Índigo es algo que no se puede negar. Te guste más o menos, su música pegadiza está por todas partes. ¿Quién no ha bailado su 'Yo ya no quiero ná' o 'Me quedo' junto a Aitana?

Que haya llegado tan lejos siendo la primera expulsada del programa que la vio nacer es algo que puede sorprender a algunas personas. Si embargo, la artista siempre reivindica su pasión por la música y sus ganas de sacar adelante los proyectos que tantos años lleva queriendo que vean la luz. Mimi ha hecho repaso de todo lo que el 2019 le ha regalado como artista y, en una entrevista para un medio, ha justificado su éxito, según dice, por tener desde el principio claro quién es y saber hasta dónde quería llegar con ello, sin tener en cuenta si se es la primera o la última de un concurso.

Estas declaraciones no han sido plato de buen gusto para todo el mundo, lo que ha hecho que se convierta en tendencia en Twitter. Hay quien argumenta que su éxito no se debe a que sea mejor que otros de sus compañeros sino a que ha optado por el camino de la música comercial, mientras que otros que han seguido fieles a su estilo no han corrido la misma suerte.

La artista se caracteriza por sus espectaculares puestas en escena con coreografías y looks de infarto y por un mantra que se repite una y otra vez en sus canciones: el empoderamiento de las mujeres. Su primer disco 'Akelarre' es todo un himno feminista. La cantante ha respondido a quienes la critican y la tachan de "arrogante" o "desacreditan" por justificar su ascenso en la industria musical: "una mujer no puede hablar de trabajo o de su perspectiva del éxito o del fracaso sin que se la tilde de arrogante o se la desacredite, y de verdad no noto que hagáis lo mismo con los tíos de la industria".

Este comentario acumula más de 7.000 me gustas y ha sido muy aplaudido por algunas usuarias de Twitter, entre ellas, la cantante chilena Cami. Sin embargo, hay quienes opinan que la carta del feminismo no está bien empleada en este caso.

Algunos de los compañeros de su edición tampoco están exentos de la polémica. Hace unos días Cepeda filtraba algunos adelantos de las canciones que formarán parte de su próximo disco sin el aparente permiso de su discográfica; mientras que Alfred, íntimo amigo de la cantante granaína, desató todo tipo de comentarios por unas declaraciones de lo más extrañas.