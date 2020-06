Twitter tiene una cosa que ninguna otra red puede replicar: te levantas un día con tu puñado de seguidores, lanzas una pregunta y te llegan decenas de miles de likes, tuits y respuestas al día siguiente. Es lo que le ha sucedido a Paula Galiana, una tuitera que se acostó trascendental un día y se levantó con un debate intenso.

Simplemente preguntó qué hacía la gente cuando le gustaba alguien, confesando que ella se leía su horóscopo y si no le molaba lo que dicen los astros, pues hacía 'swipe left' como en Tinder. A juzgar por las respuestas, hay mucha gente que piensa como ella.

Sin embargo, entre las casi mil respuestas hay un montón de gente que admite tener prácticas online poco recomendadas, así que hemos decidido analizar las más destacadas por likes y comentarios para saber si son tácticas aceptables o mejor huir de ellas como del coronavirus. Ahí va:

"Tirar tuits, estados, historias, memes, lo que sea para que se dé cuenta": aceptable pero con matices. A ver, si no mencionas a la persona a la que va dirigida, es muy probable que pase de ti completamente. Y si te pasas a la hora de etiquetarla, a lo mejor te bloquea. Haz cosas así pero sutiles, y no te pases en número.

"Stalkearlo mucho e imaginarme muchas situaciones como si fuéramos super novios": ni se te ocurra. Lo mínimo que te pasará es que te bloquee y adiós muy buenas, y puede llegar a tomar medidas más serias a través de la plataforma o hasta las autoridades. Mejor contente y haz algo como lo que mencionábamos en el punto anterior.

"Cagarla": 100% aceptable. Dicen que de los errores se aprende, y cualquier seductor sabe que hay más noes que síes en el historial de un guerrero del amor. No te desanimes y piensa en esas cagadas como anécdotas, a todos nos ha pasado. Eso sí: aprende poco a poco a no cagarla.

"Decírselo telepáticamente": mejor no. A ver, ¿quién te has creído que eres? ¿El profesor Xavier de los X-men? "Decírselo telepáticamente" y "no decírselo" es exactamente lo mismo.

"Ser una borde, creo que tengo que aprender a ligar": no te creas que es mala. Hay gente a la que no le gustan las cosas fáciles, y un no en una situación sorprendente puede hasta ser beneficioso. A ver, es una táctica retorcida y lo mejor es no acompañar la negación de insultos tipo "no y no quiero volver a ver tu cara de hiena nunca más". Eso es pasarse de borde.

"Ver sus fotos mientras lloro": aceptable. No nos engañemos y reconozcamos que es algo que la mayoría de la humanidad ha hecho en alguna ocasión, pero que te sirva de terapia para que se te pase la llorera y después actuar para cambiar la situación.

"Decírselo": ¡Bingo!. ¿Por qué no tiene ni un solo like este tuit? Bueno, seguramente porque es facilísimo de poner ahí y porque es lógico, pero a la hora de la verdad somos unos caguetas. Piensa que lo peor que te puede pasar es que te diga "No quiero volver a ver tu cara de hiena", como mencionábamos en un punto anterior, pero incluso entonces, una vez superado el shock, tendrías una buena anécdota para contar.