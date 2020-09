¿Qué ha pasado entre Dalas Review y Reborn?

Que los primeros episodios de roleo en el nuevo servidor de InfamesRP estén siendo un éxito no significa que estén exentos de dificultades o que tengan que gustar a todo el mundo. En el lado de los problemas, Auron tuvo un susto con la suspensión temporal de su cuenta en Twitch, pero en el lado de los que no simpatizan les ha salido un crítico inesperado.

Fiel a su estilo, Dalas no se ha cortado un pelo en definir el estilo de Reborn Live como "cringe". El repelús de la actuación del administrador de InfamesRP "no es un ataque personal", solo una opinión de alguien bastante influyente que, cómo no, ha desagradado a unos cuantos.

Su observación venía después de que el canario le defendiera en uno de sus vídeos sobre un supuesto acoso. "El escrache que está sufriendo Reborn tiene pinta de deberse a un fake, pero en caso de ser real sería una soberana chorrada", decía en su vídeo, y también sabe de lo que habla por haber vivido una situación similar en primera persona.

La legión de haters de Dalas están a la que saltan, por lo que hubo usuarios que malinterpretaron el vídeo como un ataque y llegaron a denunciar el vídeo. Nada que no haya visto el youtuber miles de veces en su ya larga carrera, pero que a lo que se sumó un comentario de Auron que no sabemos si es irónico hacia Dalas o hacia los que denuncian sin ton ni son. Si tuviéramos que elegir, diríamos que es el segundo caso...

Lo que sí podría interpretarse a todas luces como un ataque es el comentario sobre la calidad interpretativa de Reborn. Curiosamente, él mismo reconoce que si le tocara hacer un roleo, probablemente le daría cosilla verse haciéndolo, una confesión que en algunos comentarios se han tomado como una disculpa.

Sea como sea, Reborn no se ha dado por aludido en público ni sobre un tema ni sobre el otro. Ahora mismo sigue en su papel de superintendente Conway y levanta mucha más admiración que críticas, gracias a meterse en una serie que ha roto todos los récords de roleo en GTA V. Con todos sus perfiles en redes y plataformas de vídeo subiendo como la espuma, desde luego algo estará haciendo bien, ¿no te parece?