¿Por qué Rosita, la perra de Roi, ha sido TT?

"Rosita, la croquetita" como la llaman cariñosamente alguno de sus seguidores es una chihuahua muy dormilona. Cuenta con más de 12.000 seguidores en Instagram y es que esta influencer perruna tiene unos "padres" muy conocidos.

Se trata del cantante Roi y su novia Crislo, quienes son los orgullosos dueños de Rosita. Sin embargo, con la llegada del verano y los múltiples eventos de ambos como artistas tienen que decirle adiós a la perrita.

Todo ha comenzado cuando Roi ha compartido una serie de emotivas fotografías con su Rosita, asegurando que iba a echarla mucho de menos. Sus seguidores no han tardado en reaccionar, animando al cantante y preocupados por saber que le pasaba a Rosita, ya que algunos incluso han pensado que la chihuahua había muerto.

Ha sido tal el impacto, que incluso el nombre de Rosita se ha llegado a posicionar como Trending Topic nacional, algo que sorprendía al propio cantante.

No obstante, tranquilos, que no es nada traumático, ¡Rosita se va de vacaciones! y a Asturias, ¡nada menos! Como Roi y Crislo no pueden hacerse cargo de ella, se va con sus 'abuelos' al norte de España a pasar el verano.

Y aunque tanto como sus 'papás' y sus seguidores de Instagram la echarán de menos, la buena noticia es que esta influencer perruna volverá con sus aventuras en septiembre.