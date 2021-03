¿Quién es Q? El joven con el que Billie Eilish mantenía una relación en secreto

Billie Eilish ha hablado por primera vez sobre su novio. La cantante ha revelado en su documental, 'Billie Eilish: The World's a Little Blurry', cómo ha sido su relación de pareja y los motivos por los que han roto.

El documental habla sobre el estrellato de Billie Eilish: desde su éxito viral en Internet con el tema 'Ocean eyes' hasta su nominación a los Grammy de 2020. Sin embargo, también muestra la evolución de su relación sentimental con quien era su pareja en ese momento: desde el enamoramiento inicial hasta los problemas y el desgaste finales.

Billie Eilish comienza el documental hablando de lo enamorada que está de su chico, al que denomina como 'Q'. Se trata de Brandon Adams, el joven rapero conocido como '7:APM'. El californiano se lleva cinco años con la artista de 'Bad Guy' y según el documental han estado saliendo poco más de un año en secreto.

A pesar de que sus fans sabían que estos eran amigos y de que Billie aparezca en la portada de 'Bleaupro', el primer disco de Adams, la pareja ha llevado en la más absoluta intimidad su relación. Hasta el punto de que Eilish guardaba sus fotos en una carpeta oculta de su teléfono móvil. Por este motivo sorprende, aún más, ver en el documental momentos íntimos de ambos.

Motivos de la ruptura

El documental no muestra solo momentos felices de la pareja como cuando están patinando juntos sobre el hielo para celebrar el 17 cumpleaños de Billie o como cuando esta ensaya la letra de una canción delante de él en el camerino. Sino que también se muestran algunos momentos de tensión. Billie llama a Brandon para que esté con ella después de su concierto de Coachella. Está triste porque se ha olvidado la letra de 'All the good girls go to hell'. Necesita que el rapero la arrope y, sin embargo, lo único que obtiene como respuesta es un 'lo intentaré', lo que hace que la cantante tire el teléfono al suelo después de que este le cuelgue la llamada.

Después, se pueden ver imágenes donde Brandon Adams aparece con el brazo escayolado y Billie Eilish le cuenta a una amiga que está intentando que el rapero vaya a terapia por sus conductas autodestructivas.

Billie Eilish confesó hace unos meses en una entrevista para la revista GQ que nunca se había sentido deseada físicamente por ninguna de sus parejas. Ahora, a esto, podemos sumar que Eilish no se sentía feliz con Brandon Adams a.k.a Q a.k.a 7:AMP y que, a pesar de que lo sigue queriendo, sabe que lo mejor era poner punto y final a su relación: "Yo no quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo, para él. No creo que debas estar en una relación, súper emocionada por ciertas cosas que a la otra persona no le podrían importar menos."

La cantante ha reconocido una falta de interés y esfuerzo por parte del que era su novio: "Literalmente me decía: 'Tío, ni siquiera tienes suficiente amor para quererte a ti mismo, no puedes quererme a mí'. Y no lo haces. Como si creyeras que lo haces'".

Aun así, Billie todavía no lo ha superado: "No encontré a otra persona. No dejé de tener amor por él. Sólo pasé un tiempo alejada de él y me dije: 'Vaya, me estoy perdiendo muchas cosas porque estoy preocupada por ti todo el tiempo'".