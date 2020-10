El ranking de famosos de TikTok en el que Kendall Jenner no sale muy bien parada: "No es una buena persona"

No todos los famosos son tan majos y simpáticos como parecen. Delante las cámaras ponen sus mejores sonrisas y muestran la mejor versión de sí mismos pero ¿cómo son en realidad?

La usuaria de TikTok Hannah Neuman ha decidido sacar a la luz cómo son algunas de las estrellas más famosas con las que ha coincidido, bien a la hora de trabajar o durante su estancia viviendo en Nueva York.

Según cuenta Hannah bajo el usuario de @unluckyp1ckle ha estado trabajando para una importante revista de alta costura en Nueva York, lo que le ha permitido tener acceso a estas personalidades.

Su propósito es calificar a estas celebridades según la impresión que le han dado al verlas de cerca y dejar claro quienes son para ella unos 'auténticos imbéciles':

@unluckyp1ckle rating celebrities i met while living/working in NYC, part 1 ##greenscreen ##WaitForTheGreats [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6864705021615885061|||♬ original sound - 👁👄👁]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6864705021615885061|||♬ original sound - 👁👄👁]]

"Primero tenemos a Dylan Sprouse que fue probablemente el joven más educado que he conocido en toda mi vida. Llegó más de media hora antes a su sesión de fotos, pidió un solo cigarrillo y charló conmigo como si hubiéramos sido amigos durante años, dio a todo el mundo abrazos y en general fue muy agradable estar alrededor de él. 10/10, gran tipo", dice Hannah en el primer vídeo de esta serie.

"La segunda es, desafortunadamente, esta joven (Michele Selene Ang) y estos dos jóvenes (Tommy Dorfman y Brandon Flynn) de 'Por 13 razones'. Voy a tener que darle a esta experiencia un -1000/10. Por desgracia, muy grosero, no es tan divertido estar rodeado de gente. Este de aquí a la izquierda (se refiere a Flynn) en particular fue capaz de dar las miradas más sucias que he visto a alguien dar en toda mi vida. Ese es realmente un don que tiene..."

@unluckyp1ckle rating celebrities i met while living/working in NYC, part 2 ##ColorSelector ##greenscreen [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6866918640025881350|||♬ original sound - 👁👄👁]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6866918640025881350|||♬ original sound - 👁👄👁]]

Hannah ha hablado también de otros famosos con los que coincidió en los premios Tony como el reparto original del musical 'Hamilton' a los que considera como las 'personas más agradecidas' que ha conocido en su vida.

También cabe una mención especial para Anna Wintour, la directora de la revista Vogue en Estados Unidos: "En realidad trabajé en una publicación en la que ella estaba muy involucrada, así que la veía mucho en los pasillos. Y aunque no puedo hablar de ello, te diré que esta mujer literalmente flota por los pasillos. También la forma exacta en que ha sido presentada en los medios de comunicación es exactamente lo que es en persona y sí, ella usa sus gafas de sol en todo momento, en el interior".

De la actriz Saoirse Ronan cuenta que estaba contando literalmente chistes mientras su equipo le preparaba el vestido al bajar el coche antes de entrar en la alfombra roja, y le da también su aprobado.

La que no sale bien parada es Kendall Jenner, la modelo, hermana pequeña de Kim Kardashian: "Esto no va a sorprender a la mayoría de ustedes, pero ella no es una persona agradable... como en absoluto. Cuando me encontré con ella, estaba comprando en SOHO y ella estaba haciendo esta cosa donde los vendedores llaman a propósito a los paparazzi para que vengan y los fotografíen haciendo algo así en este día, ya que ella acababa de hacer algún tipo de trato comercial con una marca de zapatillas de deporte, ella los tenía fotografiando yendo por ahí comprando zapatillas de deporte, excepto que el problema es que, mientras caminaba por la tienda, no estaba siendo muy amable con los empleados que literalmente corrían a buscarle las zapatillas que ella estaba básicamente señalando y para colmo, alguien se acercó a ella y le pidió un selfie muy rápido y su respuesta fue esta". Hannah pone una mirada de asco y pronuncia un 'no' firme de superioridad, por lo que no se explica que la modelo haya podido salir con el cantante Harry Styles.