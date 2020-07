7 señales que indican que tu mejor amigo quiere algo más

Llevas años enamorado de tu mejor amigo y no sabes si lanzarte o si, vamos a decirlo claro, te llevarías la cobra del siglo. O no, simplemente quieres comprobar que tus sospechas no son ciertas y que en ese silencio incómodo no se esconde tensión sexual por su parte.

No importan los motivos, saber qué sentís el uno por el oro, en cualquiera de los casos, es fundamental para tener una relación sana y sincera. Estas son algunas pistas infalibles que te ayudarán a descubrir lo que tu mejor amigo siente por ti.

Soléis quedar vosotros dos solos

Está bien tener momentos de intimidad con nuestros amigos. Seamos sinceros, no siempre tenemos la misma confianza con todos los miembros de nuestra pandilla. Sin embargo, si solo hacéis planes en pareja y has notado silencios incómodos llenos de tensión sexual, no te hagas más preguntas.

¿Sabes quién es su crush?

Puede que este sea el signo más importante. No nos vamos a engañar, tu amiga o tu amigo no tiene pareja y es agradable y sexy, por lo que lo más seguro es que tenga algún pretendiente.

Si nunca habláis sobre vuestros ligues o, es más, si aún no te ha revelado quien es su crush, lo más probable es que lo seas tú.

Respuesta exprés a todos tus WhatsApp

No has terminado de escribir el segundo mensaje y ya puedes leer el famoso “escribiendo”. Si siempre te contesta al instante pero cuando estáis juntos notas que no está pendiente del móvil 24/7, no necesitas muchas más señales.

Lo mismo pasa con las historias de Instagram. Si tu mejor amigo te comenta todas y cada una de las Stories que haces, tienes una pista de que te tiene fichado.

Contacto visual sospechoso

Los ojos son el reflejo del alma, por lo que son una herramienta infalible para descubrir sentimientos ocultos. Las personas enamoradas suelen quedarse embobados observando a sus amores secretos. Si, además de mirarte fijamente a los ojos aunque la conversación no lo requiera, de vez en cuando, se le dibuja una sonrisa tímida o pícara, no hay ninguna duda.

Siempre disponible para ti

A los amigos les dedicamos tiempo y apoyo, pero no dependemos exclusivamente de sus planes. Un signo de que tu amigo quiere pasar a la acción es que siempre esté disponible para ti, no importa el día, la hora o el plan, su respuesta siempre es un sí rotundo.

No subestimes el lenguaje corporal

Cuando alguien se enamora, de manera inconsciente, cambia su comportamiento. Los gestos que le delatan son sutiles pero, si los sabemos identificar, son el método más efectivo para conocer sus verdaderas intenciones. Si siempre está de frente cuando te habla, se pone erguido nada más verte o percibes cierto nerviosismo cuando te acercas, es probable que no solo quiera una amistad.

No es igual con el resto de amigos

Antes de lanzarte a la piscina, observa su comportamiento. Puede que se trate de una persona cariñosa y extrovertida y que, simplemente, estés malinterpretando su personalidad. Fíjate cómo se comporta con el resto de sus amigos y amigas y, si crees que contigo es especialmente cariñoso, empieza a pensar que quiere algo más que una simple amistad.

Ahora que te haces una idea de los sentimientos que se esconden bajo vuestra relación, tienes varias opciones:

Si has comprobado que lo vuestro es una amistad verdadera, donde ambos tenéis las ideas muy claras, esfuérzate por mantener vuestra relación: quien tiene un amigo tiene un tesoro y, si eras tú el que quería pasar a la acción, recuerda que, lamentablemente, es muy difícil superar la friendzone.

Si por el contrario tus sospechas se han cumplido y, efectivamente, tu mejor amigo está deseando dar un paso más, todo depende de ti. Si también sientes lo mismo, no lo dudes y lánzate, esta es tu oportunidad. Pero, si los sentimientos de tu amigo no son correspondidos, aunque es una tarea un tanto embarazosa, aclara que tú no sientes lo mismo, es la única manera de conservar vuestra amistad.