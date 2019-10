Cuando algo tiene éxito, se explota hasta el final. Sucede a menudo con series, videojuegos, grupos de música y ahora… ¡aplicaciones para ligar! Si existe una app que ha triunfado en esto de las citas en los últimos tiempos, esa es Tinder.

No, Tinder no va a traspasar la pantalla de tu móvil pero se va a quedar en ella para montarse su propia película. Bueno, más bien una mini serie de 6 capítulos. No llegará a los cines ni a plataformas online (al menos por el momento) y te preguntarás, ¿dónde la voy a poder ver? Venga, piensa un poco… Si es una serie basada en la aplicación… ¡Sí! Podrás verla a través de la propia app. Esto nos huele a que traerá lío en más de una pareja. Ya sabes, los que se descargarán la app solo por probar…

Aplicación Tinder (Archivo) | Pixabay

¿Cómo irá la movida? Pues bien, la idea será la siguiente. Si nos planteamos crear una trama, ¿qué eso que nunca falla? El mundo del amor, el sexo y las citas. Entonces, ¿cómo podemos añadirle el toque de drama? Pues haciendo que sea algo apocalíptico. Digamos que se va a acabar el mundo.

No, no se nos ha ido la olla. La trama será esa. De un día para otro te alertarán de que se va a acabar el mundo y deberás decidir si pasarlo solo o buscar y encontrar a alguien para pasar la última noche en compañía. Vamos, que aunque la miniserie aún no tiene título oficial, sí se ha lanzado la pregunta en la que se basará para ir creando atmósfera: “¿Con quién pasarías la última noche de tu vida?” Porque, si aún no lo has adivinado, ha llegado el momento de que sepas que el protagonista de esta serie serás tú.

Tú decidirás cuál es la trama de la historia (como pasaba en la peli Bandersnatch de Black Mirror) y en función de lo que vayas eligiendo se irá desarrollando la historia. ¿Cómo escogerás tus elecciones? ¡Al más puro estilo Tinder! Lo harás, como no podía ser de otro modo, en formato vertical deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha, (por si no lo sabes, ese el método por el que se mueve Tinder para hacer match o descartar).

Hasta ahora no sabemos mucho más. Sí que han acabado la producción en Ciudad de México y que estará disponible a partir de octubre. ¿A dónde nos llevará toda esta historia? No lo tenemos muy claro aunque las descargas de Tinder están aseguradas y la participación más activa de los usuarios, también. Ahora solo queda que alguno de esos match acabe de la mejor manera… ;-)