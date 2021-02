¿Compartes piso? Sigue estos consejos para evitar peleas con tus compañeros

Dependiendo de donde vivas los precios de alquiler no siempre son accesibles. Una de las mejores maneras para ahorrar en el presupuesto de tu vivienda es compartiendo piso, y esta ya no es una práctica sólo exclusiva de estudiantes. Actualmente, en España cada vez más adultos están interesados en vivir en un piso compartido. En el último año la edad media de gente compartiendo casa ha pasado de los 29 a los 34 años.

Sin embargo, a muchas personas les cuesta o no quieren compartir piso con desconocidos, en especial si estos son sucios, maleducados, ruidosos, o no hacen las tareas necesarias del hogar. Aunque la experiencia pueda no ser siempre la más agradable, existen varias razones por las que compartir un piso puede ser la mejor opción actualmente, y siguiendo los consejos del vídeo podrás intentar hacer que tu experiencia sea buena.

Ahorrarte una gran parte de tu sueldo en el alquiler, no es la única ventaja que existe. Al compartir piso también te puedes llegar a ahorrar muchos gastos de la vivienda que de otra manera pagarías tú solo, como por ejemplo en muebles, electrodomésticos, internet, luz, agua y algunas reparaciones.

Otras de las grandes ventajas es el poder vivir en pisos más grandes y tener una buena ubicación. A mucha gente le interesa compartir piso para poder vivir en el centro de la ciudad, cerca del trabajo o universidad, en vez de tener que conformarse con vivir en las afueras. Además, los mejores pisos que suele haber en alquiler, suelen ser pisos con un mayor número de habitaciones y un espacio más grande, diseñado para que sean viviendas compartidas.

Muchas personas también eligen la opción de compartir piso para conocer gente nueva y formar nuevas amistades. Esto en especial es útil si te mudas a una nueva ciudad en la cual no conoces a mucha gente. Compartir piso es una manera muy fácil de hacer amigos, mucho más que si vives solo.

Las tareas diarias del hogar también se te pueden llegar a hacer bastante más amenas si tienes compañeros con los que dividir el trabajo. Aunque a veces puede que tengas que limpiar la suciedad de los demás, gastarás menos tiempo de tu vida limpiando la casa, ya que os podéis turnar o ayudar mutuamente en las tareas necesarias.

Estas son sólo algunas ventajas que existen al compartir piso, y si puedes seguir los consejos que te ofrecemos en el vídeo para asegurar una buena relación con tus compañeros, podrá ser una de las mejores opciones y experiencias para ti.

