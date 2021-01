Tips para dejar de olvidarte de las llaves y otros objetos

Habitualmente, tenemos la cabeza en mil sitios, lo que hace que se nos olviden cosas frecuentemente. Un estudio científico, publicado en el ‘Wall Street Journal’, asegura que los pequeños fallos de memoria son habituales. Para que esto no suceda, en el vídeo te mostramos algunos consejos para que no te vuelvan a ocurrir.

Con la edad, podemos olvidar diversos procesos considerados normales. Que alguien nos recuerde algo durante varias veces entra dentro de la normalidad. Cuando intentamos recuperar un recuerdo, es posible que nuestra memoria tarde más tiempo en encontrar esa información, pero eso también entra dentro del avance lógico de nuestro cerebro.

Según expertos, los despistes del día a día suelen estar relacionados con problemas de atención. Nuestra mente no está preocupada de lo que tiene que recordar y olvida las cosas no prioritarias, sobre todo en nuestra generación, en la que los dispositivos nos entretienen y hacen que no estemos pendientes.

¿Cuándo nos tendríamos que preocupar?

Existen diferentes pérdidas de memoria que no son normales con el paso de los años. Deberíamos empezar a preocuparnos si los cambios de nuestra retentiva dificultan nuestra rutina diaria, si preguntamos varias veces lo mismo o no nos acordamos de las respuestas cortas que nos han dado.

La dificultad para colocar objetos en lugares que les corresponden, como poner las llaves en la nevera, es uno de los síntomas de que nuestros despistes no son sólo fruto de tener la cabeza en otro lado, sino que podría tratarse de una enfermedad grave. La desorientación o utilizar palabras inexistentes también pueden ser síntomas de un problema más severo, y le tendremos que dar importancia a estos hechos.

La pérdida de memoria no solo está asociada sólo con enfermedades como la demencia o el Alzheimer, es posible que se atenúen síndromes como la depresión, ansiedad o la anemia, entre otros. Pero, tranquilos, perder las llaves, cartera o móvil es totalmente normal. En el vídeo te enseñamos muchos trucos para que esto no te vuelva a ocurrir.

SEGURO QUE TE INTERESA

Estos son los gestos que no debes hacer si vas de viaje a otros países

Cómo hacer que te deje de gustar alguien