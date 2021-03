Cuatro etapas del amor: ¿por qué es casi imposible pasar de la tercera?

Todas las relaciones son distintas, ya que cada uno somos distintos y tenemos diferentes formas de ser. Pero hay varias cosas que comparten, la más importante las etapas o fases por las que pasan. Los expertos diferencian cuatro fases, y en el vídeo te explicamos por qué la mayoría de las relaciones no superan la tercera.

La primera de ellas es la conocida como “Luna de miel”, ya que es la fase del enamoramiento. En esta etapa se conoce a la otra persona, se pasa mucho tiempo junto a ella e incluso se tienen nervios antes de verla. Durante esta fase lo más característico es la ilusión que sentimos al quedar o la constante curiosidad por conocerla más y ver si tenemos cosas en común. En esta fase es algo normal centrarse en lo positivo de la otra persona y no ver o darle mucha importancia a lo que luego puede ser algo que percibamos como un defecto.

La segunda es en la que ya se apaga la ilusión que sentimos esos primeros meses y nos empezamos a dar cuenta de que no estamos de acuerdo con la otra persona en todo o no nos gusta su manera de hacer ciertas cosas. Se empiezan a ver pequeños defectos y estos pueden ir creciendo en nosotros hasta convertirse en algo que no aguantamos de la otra persona, lo cual hará que haya muchas discusiones.

Esta segunda fase desemboca en la tercera, en la que encontramos la decepción. Todo aquello que nos gustaba de nuestra pareja puede verse afectado por la segunda etapa, lo cual nos lleva a la tercera en la cual sentimos decepción por que no se cumplan nuestras expectativas. Una buena comunicación de pareja, además de que nos permite expresar nuestros sentimientos de manera sincera y nos ayuda a aceptar que no todos somos perfectos. Es esencial en esta etapa para que nuestra relación siga adelante, pero son los motivos por los cuales la mayoría de las parejas deciden terminar su relación en este momento.

Por último, si una pareja es capaz de sobrepasar este momento de crisis en el cual se experimenta mucha desilusión, se dará cuenta de que en la cuarta fase tiene una relación más estable y con más confianza el uno con el otro.

