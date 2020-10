¿Le gustas a tu crush? Gestos corporales que podrían demostrar que sí

El cuerpo transmite información sobre nosotros de manera inconsciente, por lo que esta puede ser decisiva para saber si alguien está interesado o no en nosotros. Por ello, debes fijarte bien en algunas actitudes que realice cuando esté hablando contigo. En el vídeo encontrarás cuáles son los gestos corporales para saber si le gustas a tu crush.

El lenguaje corporal es la comunicación no verbal basada en los gestos y posturas que realizamos. De modo que, podemos transmitir información únicamente con los movimientos del cuerpo y del rostro. Incluso cuando no hablamos, las expresiones de la cara pueden resultar útiles para saber qué estamos pensando o cómo nos sentimos. Esta forma de comunicarse, en muchas ocasiones, es más importante que las palabras, ya que puede llegar a contar lo que estas no dicen.

La comunicación no verbal puede favorecer a que la persona en cuestión nos transmita buenas sensaciones o, al contrario, no nos resulte de fiar. Por lo tanto, este tipo de lenguaje es más que una carta de presentación, ya que dice mucho de nosotros antes de que empecemos a hablar.

Aun así, es posible que este lenguaje no nos defina, dado que no llegamos a controlarlo totalmente. Para solucionar este problema y poseer un dominio pleno de nuestra actitud, intenta mejorarlo prestando atención a tus gestos. Concéntrate en el tono de voz y utiliza señales junto a tu comunicación verbal. Con este último consejo reforzarás tus gestos y les aportarás el significado que se merecen. Por ejemplo, cuando mantengas una conversación, intenta que tus manos acompañen a lo que estás contando para que el diálogo sea más agradable. Resultará más ameno y mostrarás una imagen de confianza.

Además, multitud de sentimientos se ven reflejados en nuestra manera de actuar. Por ejemplo, estar emocionado, nervioso o enamorado nos hace comportarnos de manera diferente y realizar gestos distintos. Esto se debe a que la actividad cerebral varía dependiendo de cuáles son nuestros sentimientos. Así pues, el comportamiento dependerá de aquello que sintamos en ese momento.

Como en toda situación, cuando una persona está delante de su crush también expresa con su cuerpo y sus gestos cómo se siente. Aun así, existe la posibilidad de malinterpretar las señales, por lo que, en muchas ocasiones, no estamos seguros de lo que nos quieren transmitir. Por ello, en este vídeo descubrirás cuáles son las señales corporales en las que debes fijarte.