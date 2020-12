El motivo por el que deberías repetir outfit esta Nochevieja

2020 no se merece que te vistas de gala para despedirlo. No decimos que no te arregles, suficiente tiempo hemos llevado ya el chándal y el pijama (prenda oficial del teletrabajo). Solo te estamos sugiriendo que pienses, por un momento, por qué sería una buena idea rescatar algo que tengas en tu armario y que, por qué no, ya te hayas puesto en otras ocasiones.

Lo más seguro es que pases la Nochevieja en casita, porque si sales, el toque de queda nos va a convertir a todos en cenicientas que vuelvan corriendo a sus hogares, y no es plan de ir perdiendo por ahí tus tacones favoritos.

Este es el año perfecto para disfrutar de una Nochevieja diferente. Para disfrutar en casa de la familia y poneros juntos como los peces en el río, hacer karaoke, sacar juegos de mesa que ni recordabais que teníais.

Es el año para ponerte ese jersey con cara de reno que te regaló tu tía o ese vestido que te encanta pero que nunca te pones porque te mueres de frío (calentita en casa puedes lucirlo sin congelarte). Eres libre de ponerte cualquier cosa, primero porque tu casa, tus reglas; segundo, de noche todos los gatos son pardos (y más con la calidad de las videollamadas); y tercero, porque si sales vas a estar muy poco tiempo en la calle y si contamos con el factor ‘estar en el exterior’, seguramente no te vayas a poder quitar ni el abrigo, por lo que nadie va a reparar en qué ropa llevas.

Además, tenemos tantas ganas de olvidar de nuestras mentes el 2020 que lo más seguro es que lo que llevas puesto quede completamente desterrado de las mentes de tus colegas o familiares.

Pero estos no son solo los motivos por los que deberías repetir ropa en Nochevieja. También ahorras tiempo y dinero. No tienes ni que pasar horas revisando Asos de arriba a abajo ni recorrerte todas las tiendas del centro comercial probándote conjuntos de lentejuelas. Tampoco te gastas el dinero que cuestan ni en el modelito ni en los complementos, que al final alguno siempre cae. Un dinero que puedes destinar a cualquier otra cosa como regalos para tus familiares por lo mal que han pasado este año o destinarlo a los bancos de alimentos como la acción solidaria del año.

Y lo más importante, ayudas al planeta, ya que reduces tu huella medioambiental utilizando algo que ya tienes por eso de la economía circular y el reusar, reutilizar y reciclar.