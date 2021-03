¿Qué es el 'stashing'?

La historia es más habitual de lo que te puedes imaginar: dos personas se conocen, empiezan a salir, crece la confi entre vosotros pero... hay algo que no funciona. No son las risas (que las hay), ni la intimidad (todo bien en ese aspecto); es simplemente que una parte de la pareja decide 'ocultar' a la otra de su círculo.

Te das cuenta de que esa persona con la que compartes amigos, vivencias, presentas a tu familia y, en definitiva, tienes algún tipo de plan propio, no te incluye en su círculo...

Es un comportamiento conocido como 'stashing', término que acuñó la periodista inglesa Ellen Scott en un artículo para el periódico Metro. Según sus palabras, "es una tendencia de moda que te hace sentir como una mierda". Con esa crudeza no va desencaminada...

'Stash' en inglés significa 'reserva', y eso es precisamente lo que hace un stasher con sus víctimas; las deja en la reserva como si se tratara de un porsiaca. Si funciona dará un paso adelante (aunque no siempre), y los tentáculos de alguien que se comporta de esa manera llegan hasta los confines online.

Además de no incluirte en sus planes habituales o tener la sospecha de que sus amigos no saben de ti... ¿te has fijado si también te hace un vacío en redes sociales? A ver, que tampoco es plan que se ponga una foto vuestra juntos como perfil de Instagram, pero alguna pista positiva en ese aspecto podrías esperar después de un tiempo.

Ausencia de likes en publicaciones tuyas, cero etiquetas... ¿por qué se comportan así? La respuesta suele ser común en todos los casos: se trata de una actitud de alguien que no está listo para dar pasos hacia formalizar lo que sea que tengáis.

No significa que haya otras personas (si bien podría ser el caso), pero lo que está claro es que si no estás en el mismo punto a la hora de tomarte las cosas, lo mejor es que te plantees si merece la pena seguir haciendo el paripé. (Spoiler: no merece la pena)