¿Sabes en qué cubo hay que tirar los preservativos?

Los condones de látex que adquirimos en la farmacia, a pesar de tener un aspecto gomoso, como de material plástico, están compuestos por elementos que poco tienen que ver con el linóleo o el plexiglas. Si no están fabricados con plástico, ¿en qué contenedor es adecuado desecharlos? En este vídeo te contamos cómo debes reciclar los condones para ser respetuoso con el medio ambiente.

El reciclaje es fundamental para evitar la acumulación excesiva de residuos y la contaminación que estos generan. Además, es una forma de aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático, fabricamos productos sin generar residuos, usamos menos materias primas y creamos nuevos puestos de trabajo entre otros muchos logros. Sin embargo, para que todo esto tenga una efectividad real, debemos saber en qué contenedor tenemos introducir nuestros desperdicios.

Lo cierto es que cometemos muchos errores cuando vamos a tirar nuestros desperdicios a los diferentes contenedores. El marrón es para los residuos orgánicos, el gris para los restos, el azul para el cartón y el papel, el amarillo para los plásticos y envases y el verde para los vidrios. Esto que parece tan sencillo no lo es tanto y solemos equivocarnos constantemente.

¿Dónde van las cajas de pizza usadas? Son de cartón, sí, pero están manchadas por grasa. Estos recipientes ya no pueden ir en el contenedor azul, sino en el marrón. ¿Y qué pasa con los vasos del café para llevar? ¿Ocurre algo parecido? ¿Están hechos de plástico? Pues no. El cartón con el que están fabricados estos vasos es impermeable, por lo que van al contenedor azul. ¿Y qué ocurre con la cerámica o el cristal? ¿Van en el contenedor verde? No. En el contenedor verde únicamente deben tirarse vidrios. Estos materiales deben depositarse en un punto limpio.

Como ves, no es tan fácil reciclar como parece. Algo parecido pasa con los condones una vez usados. No están fabricados con los materiales que la mayoría piensa, por lo que suelen acabar en contenedores erróneos, lo que puede dificultar las labores de reciclaje. En este vídeo te contamos de qué están hechos los preservativos y cómo debes desecharlos.

SEGURO QUE TE INTERESA

Condones falsos: así puedes comprobar si tus preservativos son de imitación: