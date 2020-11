Salud sexual: guía para mantener relaciones sexuales entre personas con vagina

El sexo homosexual no es igual que el sexo entre heterosexuales. Esta obviedad, que despierta curiosidad entre las personas que no forman parte del colectivo LGTB, se debe, en parte, a que la poca educación sexual que se imparte se centra en las relaciones sexuales heteronormativas y en el coitocentrismo. Para ser más inclusivos todavía, hablemos de qué cosas se deben tener en cuenta a la hora de mantener relaciones sexuales entre dos personas con vagina.

La comunicación es fundamental a la hora de acostarte con una persona. Por eso, habla con tu pareja sexual de cuáles son sus gustos y preferencias en la cama y hasta dónde podéis llegar para que haya consentimiento mutuo.

sexo homosexual | Sharon McCutcheon en Unsplash

Prácticas sexuales (más allá de las tijeras)

Las chicas lesbianas, bisexuales o chicos trans con vagina tienen un amplio abanico de prácticas sexuales y placenteras que realizar. Desde el petting (a.k.a magreo tradicional), el tribadismo (el frotamiento de las vulvas), la masturbación con las manos o juguetes sexuales, el cunnilingus o el anilingus hasta la penetración ya sea con los dedos o con dildos.

Ojo, olvídate de las uñas de gel a lo Rosalía a no ser que quieras acabar en urgencias.

Métodos de protección: sí, son necesarios

Vale, no te puedes quedar embarazada si te acuestas con otra mujer ¿y qué? También es muy importante protegerse de las posibles enfermedades de transmisión sexual que puedas contraer, y el hecho de que no haya un pene de por medio no quiere decir que os haga inmunes.

Utiliza preservativos femeninos o masculinos si vas a tener penetración con juguetes sexuales. Recuerda utilizar un preservativo por persona si compartes juguetes, no reutilices los condones y lava los juguetes con agua y jabón una vez que hayáis terminado.

Utiliza protección para evitar contraer ITS | Womanizer WOW Tech en Unsplash

A la hora de realizar el cunnilingus o cualquier otra práctica que conlleve poner en contacto vuestras vulvas, puedes emplear barreras de látex.

También puedes utilizar guantes de látex o dediles (protección para un solo dedo) a la hora de la masturbación. Al igual que con los juguetes, no debes introducir los dedos en la vagina de tu compañera si ya los has metido anteriormente en la tuya y viceversa.

Infecciones que tienes que conocer

Existen muchas infecciones de transmisión sexual a las que las mujeres están expuestas independientemente de qué tenga entre las piernas su pareja sexual. Eso sí, es recomendable que mantengas a tu ginecólogo al corriente para que pueda atenderte de forma correcta.

Aunque tengas sexo ‘entre vaginas’ es recomendable que utilices métodos de protección -como preservativos- para evitar enfermedades producidas por las bacterias como la clamidiasis, la gonorrea o la sífilis; por virus como el del papiloma humano, que produce desde condilomas hasta cáncer cervical, la hepatitis A, B y C, el herpes genital o el VIH; parásitos como las ladillas u hongos como la candidiasis.